जयपुर में अचानक जमीन से निकलने लगी आग, टला बड़ा हादसा - FIRE FROM THE GROUND IN JAIPUR

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Jan 11, 2025, 3:32 PM IST

जयपुर : शहर के टोंक रोड स्थित नगर निगम के सामने अचानक जमीन से आग निकलने का मामला सामने आया है. जमीन के अंदर से तेजी से आग निकलने की घटना से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही आसपास के लोगों ने गीली मिट्टी और अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पा लिया. घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सूझबूझ से टला हादसा : सूचना के बाद पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला. उन्होंने यातायात को सुचारू करने के लिए प्रयास किए. स्थानीय लोगों ने बताया कि जयपुर से टोंक की ओर जाने वाली सड़क पर राजस्थान विश्वविद्यालय मार्ग के पास अचानक जमीन से तेज आग निकलने लगी. ग्रेटर नगर निगम के सामने आग लगने के बाद निगम के कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया.

जयपुर में जमीन से निकली आग (ETV Bharat jaipur) इसे भी पढ़ें- पानी के फव्वारे के बाद अब आग उगल रही राजस्थान की 'धरती', जानिए पूरा मामला मौके पर पहुंचे दमकल के अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन पास में ही बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ था, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी. स्थानीय लोगों की तत्परता और पुलिस की मुस्तैदी से आग पर जल्दी काबू पा लिया गया. जमीन से आग निकलने के कारणों की जांच की जा रही है. इसके पहले जोधपुर में भी ऐसे ही एक पुराने बोरवेल से आग निकलने की घटना समाने आई थी.