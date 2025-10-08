गाजियाबाद में दिवाली से पहले अग्निशमन विभाग अलर्ट पर; जागरुकता अभियान और मॉक ड्रिल शुरू
दिवाली से पहले अग्निशमन विभाग द्वारा गाजियाबाद में मॉल, सोसाइटियों और स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान और मॉक ड्रिल कराया जा रहा.
Published : October 8, 2025 at 7:04 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बीते वर्ष दिवाली की रात 70 जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई थी. तब अग्निशमन विभाग के तकरीबन डेढ़ सौ कर्मचारी आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए रातभर इधर-उधर दौड़ते रहे. 90 फ़ीसदी से ज्यादा स्थानों पर आग लगने का मुख्य कारण पटाखे की चिंगारी रहा, जबकि कई जगहों पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से भी आग लगने की घटनाएं हुईं. ऐसे में अब इस बार दिवाली पर आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा रणनीति तैयार की गई है.
दरअसल, दिवाली से पहले गाजियाबाद अग्निशमन विभाग द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की गई है. अभियान के तहत जिले के मॉल, हाई राइज सोसाइटियों, ऑफिस और अन्य क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा और सावधानी से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा. विशेष रूप से हाई राइज सोसाइटियों में आग लगने का अधिक खतरा होता है. ऐसे में अग्निशमन विभाग द्वारा दिवाली से पहले हाई राइज सोसाइटियों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया गया है, ताकि त्योहार से पहले सुरक्षा के इंतजामों को परखा जा सके.
अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल्स का आयोजन:
जिले की हाई राइज सोसाइटियों में अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल्स का भी आयोजन किया जाएगा. मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में निवासियों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया का अभ्यास कराना है. मॉक ड्रिल्स के दौरान लोगों को आग लगने पर क्या कुछ कदम उठाने हैं, किस प्रकार से अग्निशमन उपकरणों का उपयोग करना है, और आपातकालीन निकास मार्ग का उपयोग कैसे करना है, इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा.
जागरूकता के लिए विशेष अभियान:
मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, दिवाली पर आग लगने की घटनाएं सामने आती है. दिवाली से पहले अग्निशमन विभाग द्वारा लोगों को बड़े स्तर पर जागरूक करने के लिए विशेष अभियान संचालित किया गया है. शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, हाई राइज सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज आदि में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है. जागरूकता कार्यक्रम के दौरान लोगों को आग लगने के कारण, आग से बचाव के उपाय और आपातकालीन परिस्थितियों में उठाए जाने वाले उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है.
बता दें कि बीते वर्ष दिवाली की रात गाजियाबाद में 70 जगहों पर आग लगने की घटनाओं की सूचना अग्निशमन विभाग को मिली थी. सबसे ज्यादा आग लगने की सूचनाएं वैशाली फायर स्टेशन को मिली थी. वहीं, कोतवाली में 17, साहिबाबाद में 14 जबकि लोनी में 18 जगहों पर आग लगने की सूचना मिली थी.
ये भी पढ़ें: