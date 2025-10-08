ETV Bharat / state

गाजियाबाद में दिवाली से पहले अग्निशमन विभाग अलर्ट पर; जागरुकता अभियान और मॉक ड्रिल शुरू

गाजियाबाद में दिवाली से पहले अग्निशमन विभाग अलर्ट पर ( ETV Bharat )

Published : October 8, 2025