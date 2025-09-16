ETV Bharat / state

गुरुग्राम में खाना बनाने के दौरान लगी आग, कई झुग्गियां जलकर खाक, पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल

आग से गुरुग्राम में कई घर जले ( Etv Bharat )

Published : September 16, 2025 at 8:04 PM IST

गुरुग्रामः हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पटेल नगर में मंगलवार को झुग्गियों में अचानक भीषण आग लग गई. जानकारी के अनुसार खाना बनाते समय सिलेंडर में अचानक से आग लग गई और ब्लास्ट हो गया. इसके बाद आग तेजी से कई झुग्गियों को चपेट में ले लिया और 5 से 6 की संख्या में झुग्गियां जलकर राख हो गई. पीड़ित परिवार घर से बाहर कुछ भी नहीं निकाल पाये. सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब तक सभी झुग्गियां जलकर राख हो चुकी थी. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. परिवार के सभी लोग सुरक्षितः गनीमत यह रही कि इस आगजनी की घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. लेकिन गरीब परिवारों का सारा सामान जलकर खाक हो गया. पीड़ित परिवार दाने-दाने को मोहताज हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा था. वहीं स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी.