गुरुग्राम में खाना बनाने के दौरान लगी आग, कई झुग्गियां जलकर खाक, पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल
गुरुग्राम में आग लगने से कई झुग्गियां जलकर स्वाहा हो गई. गनीमत है कि किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई.
Published : September 16, 2025 at 8:04 PM IST
गुरुग्रामः हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पटेल नगर में मंगलवार को झुग्गियों में अचानक भीषण आग लग गई. जानकारी के अनुसार खाना बनाते समय सिलेंडर में अचानक से आग लग गई और ब्लास्ट हो गया. इसके बाद आग तेजी से कई झुग्गियों को चपेट में ले लिया और 5 से 6 की संख्या में झुग्गियां जलकर राख हो गई. पीड़ित परिवार घर से बाहर कुछ भी नहीं निकाल पाये. सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब तक सभी झुग्गियां जलकर राख हो चुकी थी. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
परिवार के सभी लोग सुरक्षितः गनीमत यह रही कि इस आगजनी की घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. लेकिन गरीब परिवारों का सारा सामान जलकर खाक हो गया. पीड़ित परिवार दाने-दाने को मोहताज हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा था. वहीं स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी.
कैसे हुआ हादसा ? : पीड़ित परिवार की सदस्य गीता ने बताया कि "खाना बना रहे थे. अचानक से आग धधक उठी. किसी तरह जान बचाकर बच्चों के साथ वहां से भागकर निकले. लेकिन अब हमारे पास खाने के लिए एक दाना नहीं है. कैसे घर का सारा सामान जुटाएंगे पता नहीं." बताया जा रहा है कि इन झुग्गियों में करीब 30 से 35 लोग रहते थे, जो आसपास मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं. अचानक हुए इस हादसे ने सभी परिवारों को बेघर कर दिया है. घटना के समय झुग्गियों में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई. फिलहाल पुलिस ने क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया है. प्रशासन प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए कदम उठा रहा है.