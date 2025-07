ETV Bharat / state

नोएडा: चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, छत पर फंसे 100 लोगों का किया गया रेस्क्यू - NOIDA PHASE 2 FIRE

नोएडा में मंगलवार रात चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : July 9, 2025 at 11:17 AM IST | Updated : July 9, 2025 at 11:26 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा के फेज-2 थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 87 के नया गांव गली नंबर-1 में मंगलवार देर रात एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. आग लगने से इमारत में हड़कंप मच गया. करीब 100 लोगों ने छत पर चढ़ कर अपनी जान बचायी. मंगलवार देर रात चार मंजिला इमारत में लगी आग : नोएडा के फेज-2 थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 87 के नया गांव गली नंबर-1 में मंगलवार देर रात एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया और करीब 100 लोग जान बचाने के लिए छत पर चढ़ने को मजबूर हो गए. घटना की सूचना मंगलवार रात 11:24 बजे दमकल विभाग को मिली. फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 100 लोगों का किया रेस्क्यू : आग इतनी भीषण भी कि बिल्डिंग में रह रहे लोगों करीब 100 लोगों ने जान बचाने के लिए छत की ओर भागे .लेकिन आग इतनी भयावह थी कि वे सभी लोग उसमें फंस गए. जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी को रेस्क्यू किया हैं. वहीं आग को भी काबू में कर लिया गया. इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई है. चार मंजिला बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर लगी आग,100 लोग छत पर फंसे (ETV BHARAT)

Last Updated : July 9, 2025 at 11:26 AM IST