मेरठ महिला जिला अस्पताल में अचानक लगी आग; महिलाओं और नवजात बच्चों को सुरक्षित निकाला

मेरठ: महिला जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई. इससे हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया. अस्पताल में लगा फायर अलार्म भी धोखा दे गया. आग की लपटें और धुआं देखकर चीख-पुकार मच गई. जिस समय आग लगी, उस समय एक महिला की डिलीवरी कराई जा रही थी. संयोग से सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया. फायर ब्रिगेड टीम के पहुंचने से पहले हॉस्पिटल स्टाफ ने आग पर काबू पा लिया.

महिला अस्पताल में मौजूद महिला चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि वह लेबर रूम में थीं. एक बच्चे की डिलीवरी कर रही थीं. इसी दौरान अचानक आग लगी. किसी तरह डिलीवरी करके जच्चा-बच्चा को सुरक्षित वहां से निकाला गया. साथ ही दूसरी गर्भवती महिलाओं को भी सुरक्षित किया गया. फर्स्ट फ्लोर में लेबर रूम के पास ही आग लगी थी.

जब यह हादसा हुआ उस समय करीब 12 बच्चे वहां एडमिट थे, जिनकी हाल ही में डिलीवरी हुई थी. नर्सिंग स्टाफ दीपांशी ने बताया कि आग लगते ही धुआं भर गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. रसोई में काम करने वाली महिला ने चिल्लाकर सबको बताया कि आग लगी है. हमने तत्काल जच्चा-बच्चा को सुरक्षित बाहर निकलना शुरू किया. कई ऐसी गर्भवती महिलाएं थीं, जिनकी डिलीवरी होनी थी. उन्हें भी सुरक्षित निकाला गया.