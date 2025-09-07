सोनभद्र में कोयला लदी मालगाड़ी के वैगन में लगी आग, मची अफरा-तफरी

सोनभद्र में कोयला लदी मालगाड़ी के वैगन में लगी आग, मची अफरा-तफरी
सोनभद्र रेलवे स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी के वैगन में लगी आग, बड़ी घटना होने से बची
सोनभद्र: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र रेलवे स्टेशन पर रविवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जिले के शक्तिनगर से तुगलकाबाद(नई दिल्ली) जा रही कोयला लदी मालगाड़ी के एक वैगन में अचानक धुआं निकलने से हड़कंप मच गया. तत्काल इसकी सूचना लोको पायलट ने स्टेशन अधीक्षक को दी. जिसके बाद स्टेशन अधीक्षक ने फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलवाकर वेगन में पानी डलवाया जिसके बाद सुलग रही आग बुझ गई. इसके बाद ही मालगाड़ी को सोनभद्र रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया. लोको पायलट और स्टेशन मास्टर की तत्परता से समय रहते ट्रेन में आग लगने की एक बड़ी घटना होते होते बच गई.
बताया जा रहा है कि सोनभद्र के शक्ति नगर के पास स्थित एनसीएल यानि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदान से कोयला लेकर दिल्ली के तुगलकाबाद डिपो जा रही थी. इसी दौरान एक वैगन से धुआं निकलने लगा जब ट्रेन सोनभद्र रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, स्टेशन अधीक्षक राममनी सारस्वत ने बताया कि तत्काल सोनभद्र फायर स्टेशन को सूचना देकर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाई गई इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. इस दौरान आरपीएफ और जीआरपी के पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद थे.आग मालगाड़ी के WCR 798 कूपा नम्बर में लगी थी.
स्टेशन मास्टर राम मनी सारस्वत ने बताया कि बैगन से मात्र धुआं ही निकल रहा था, गनीमत रही कि आग ज्यादा नहीं फैली थी, लेकिन एहतियात के तौर पर तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुला लिया गया. इसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया.
