चमोली: व्यास गंगा सैंजी के पास वर्कशॉप में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक - WORKSHOP FIRE IN CHAMOLI

चमोली में वर्कशॉप में लगी आग ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 12, 2025 at 6:59 AM IST | Updated : June 12, 2025 at 7:04 AM IST 2 Min Read

चमोली: नगर पंचायत गैरसैंण की सीमा पर स्थित व्यास गंगा के समीप गाड़ियों के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई. इस दौरान वर्कशॉप के अंदर खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई. आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. घटना बीती देर रात 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है. जिसकी सूचना आगरचट्टी के ग्रामीणों ने गैराज मालिक मनोज नेगी के पिता त्रिलोक सिंह नेगी को दी. वहीं घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया, लेकिन तब तक सारे वाहन आग की चपेट में आ चुके थे. गाड़ियां जलकर हुई खाक: जानकारी देते हुए घटनास्थल पर पहुंचे नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी ने बताया कि देर रात उन्हें ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी प्राप्त हुई. सूचना पर वो भी नगर पंचायत की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक गैराज पूरी तरह जल चुका था. इस दौरान गैरसैंण फायर ब्रिगेड की टीम व मेहलचोरी चौकी पुलिस ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वर्कशॉप के अंदर खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी. वहीं गनीमत ये रही कि इस अग्निकांड में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ.

