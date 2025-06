ETV Bharat / state

बड़कागांव की तीन दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक - FIRE BROKE OUT IN THREE SHOPS

दुकान से निकलती आग की लपटें ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : June 10, 2025 at 10:01 PM IST 2 Min Read