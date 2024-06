ETV Bharat / state

गोदाम में लगी आग, बारदाना और अन्य वेस्ट मटेरियल हुआ खाक - Fire broke out in the warehouse

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 14 hours ago

गोदाम में लगी आग, बारदाना और अन्य वेस्ट मटेरियल हुआ खाक ( photo etv bharat ajmer )

गोदाम में लगी आग, बारदाना और अन्य वेस्ट मटेरियल हुआ खाक (video etv bharat ajmer) अजमेर. क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया. लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया. आग लगने से दुकानदार का लाखों का नुकसान हुआ है. बारदाना और अन्य सामान जलकर खाक हो गया. फिलहाल आग लगने का कारणों का पता नहीं लग सका है. क्लॉक टावर थाने के एएसआई गोवर्धन लाल ने बताया कि क्षेत्र में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने स्थित मोटर वाइंडिंग की दुकान में बुधवार को आग लग गई. आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. दरअसल, यह पूरा इलाका व्यवसायिक क्षेत्र है. इस कारण लोगों की आवाजाही यहां हमेशा रहती है. आग लगने के बाद पुलिस ने प्लाजा सिनेमा और झूलेलाल मंदिर के बीच लोगों की आवाजाही को रोक दिया. लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. दुकान पर बारदाना और अन्य सामान आग की भेंट चढ़ गया. उन्होंने बताया कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है. हालांकि, दुकानदार को नुकसान हुआ है. उसका आंकलन किया जा रहा है. आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं है. उन्होंने बताया कि दुकान मालिक के बयान लिए गए हैं. मामले में अनुसंधान जारी है. पढ़ें: दौसा में आग का गोला बनी वोल्वो बस, कुछ ही देर में जलकर हुई खाक रात को बैठे रहते हैं नशेड़ी: दुकानदार सोमी ने बताया कि मोटर वाइंडिंग की दुकान है और ऊपर गोदाम है. उसमें बारदाना और अन्य वेस्ट मेटेरियल समान था. उन्होंने बताया कि यहां पर कई नशेड़ी रात को बैठे रहते हैं. किसी न सुलगती हुई बीड़ी अंदर फेंक दी होगी. इस कारण संभवतः आग लग गई. दुकान खोलने के दो घण्टे बाद मोटर वाइंडिंग का काम दुकान में हो रहा था. इस दौरान जलने की दुर्गंध आई और जब दुकान के बाहर निकाल कर देखा तो ऊपर की मंजिल पर बने गोदाम से धुआं निकल रहा था. पहले अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की. इस दौरान दमकल विभाग और क्लॉक टावर थाना पुलिस को भी सूचना दी गई. उन्होंने आकर आग बुझाई.