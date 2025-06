ETV Bharat / state

एसएमएस अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर में लगी आग, ओटी को किया बंद - FIRE BROKE OUT IN OT OF SMS

सवाई मानसिंह अस्पताल ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने के कारण अचानक हड़कंप मच गया. आग अस्पताल के इमरजेंसी में बने ऑपरेशन थियेटर में लगी. सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने बताया कि एमसीबी में पानी आने के कारण अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया जिसके कारण ऑपरेशन थियेटर में मामूली आग लग गई. लेकिन समय रहते इस पर काबू पा लिया गया. दरअसल ऑपरेशन थियेटर में कूलिंग प्लांट से लगातार पानी टपक रहा था. जिसके कारण पानी वहां लगी इलेक्ट्रिक वायरिंग में भी चला गया. जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और ऑपरेशन थियेटर में आग लग गई. गनीमत ये रही कि आग ज्यादा फैली नहीं और जहां लगी वहां मरीज या कोई दूसरा स्टाफ नहीं था. अचानक धुंआ उठा: ऑपरेशन थियेटर में अचानक जब धुआं उठा, तो वहां तैनात गार्ड ने इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन को दी. समय रहते आग पर काबू पाया गया. जिस इलेक्ट्रिक बोर्ड में आग लगी थी. उसकी सप्लाई बंद कर दी गई और इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर शॉर्ट सर्किट हुए बोर्ड को फिर से रिपेयर करवाया गया. यह आग सर्जिकल डिपार्टमेंट की ओटी रूम में लगी. आग लगने के बाद ऑपरेशन थियेटर को बंद कर दिया गया.