नई दिल्ली: दिल्ली एम्स अस्पताल में गुरुवार शाम अचानक आग लग गई, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया. आग अस्पताल के जच्चा बच्चा ब्लॉक में लगी. घटना की सूचना दमकल विभाग को शाम करीब 5:15 बजे मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया.

दमकल विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इस फ्लोर पर मरीज नहीं होते और इसे सर्विस के रूप में इस्तमाल किया जाता है. फ्लोर के एसी और फॉल्स सीलिंग में आग लगी थी, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की तरफ से 9 दकमल की गाड़ियों को एम्स अस्पताल भेजा गया था. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद, शाम 6:15 बजे दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया.

इस आग के कारण किसी भी मरीज या उनके परिजनों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ. आग लगने की क्या वजह थी, यह भी फिलहाल साफ नहीं हो पाया है. पूरे मामले की जांच फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस के अलावा एम्स प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है. बताया गया कि जांच के बाद आग लगने का पुख्ता कारण सामने आ पाएगा.

गौरतलब है कि दिल्ली में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. हाल ही में, आनंद विहार स्थित कॉसमॉस हॉस्पिटल में आग लगने का मामला सामने आया था, जिसमें अस्पताल के एक कर्मचारी की मौत हो गई थी. घटना के समय अस्पताल में आठ मरीज भर्ती थे, जिनके साथ बड़ी संख्या में स्टाफ मौजूद था. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल-कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. इसके बाद सभी आठ मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर पास के पुष्पांजलि अस्पताल में ट्रांसफर किया गया. आग में फंसे तीन स्टाफ को भी बाहर लाया गया, लेकिन एक कर्मचारी की धुएं के कारण दम घुटने से मौत हो गई थी.

