ETV Bharat / state

कारोई के पास पहाड़ियों में लगी अज्ञात कारणों से आग, दमकल से बुझाने का प्रयास जारी - FIRE BROKE OUT IN THE HILLS

पहाड़ियों में लगी अज्ञात कारणों से आग ( ETV Bharat Bhilwara )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Jan 31, 2025, 7:33 PM IST

भीलवाड़ा: जिले के कारोई थाना क्षेत्र की गुरला गांव के पास स्थित मोडा मंगरी की पहाड़ियों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि इसकी लपटें दूर से नजर आ रही है. सूचना पर वन विभाग व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दमकल के माध्यम से आग पर काबू पाया जा रहा है. पहाड़ियों में लगी आग पर काबू का प्रयास (ETV Bharat Bhilwara)

भीलवाड़ा वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रशांत भट्ट ने बताया कि गुरला गांव के पास मोडा मंगरी की पहाड़ियां स्थित है, जहां पहाड़ियों पर काफी मात्रा में कंटीली झाड़ियां भी हैं. अज्ञात कारणों के चलते पहाड़ी पर 50 हेक्टेयर भूमि में आग लग गई. आग की लपटें और धूएं का गुबार दूर से नजर आ रहा है. सूचना मिलते ही मौके विभाग और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. आग बुझाने के लिए दमकल की सहायता ली गई है. पढ़ें: SMS अस्पताल के निर्माणाधीन आयुष्मान IPD टावर में लगी आग, बड़ा हादसा टला - IPD TOWER पहाड़ी पर नहीं जा सकती दमकल: आग लगने की सूचना पर भीलवाड़ा नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण दमकल आग लगने वाली जगह पर नहीं पहुंच पा रही. जेसीबी के माध्यम से रास्ता बनाया जा रहा है. दमकलकर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. गुरला गांव के पास जंगल के बीच पहाड़ियां स्थित हैं, आसपास आबादी क्षेत्र नहीं होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी पहले आग पर तुरंत काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं. वहीं क्षेत्र में किन्हीं भी लोगों व पशुधन को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है.