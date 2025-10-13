SMS के बाद अब अजमेर के जेएलएन अस्पताल में लगी आग, समय रहते पाया काबू
अजमेर के जेएलएन अस्पताल में बिजली पैनल में आग लगी. कर्मचारियों ने फायर सिलेंडरों की मदद से आग पर काबू पा लिया.
Published : October 13, 2025 at 6:35 PM IST
अजमेर: जिले जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल में सोमवार को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई. यह आग पुराने ओपीडी पोर्च के पास स्थित बिजली पैनल कक्ष में लगी. बताया जा रहा है कि धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद अस्पताल परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने फायर सिलेंडरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की.
सुरक्षा के लिए खाली करवाया गया आउटडोर क्षेत्र: घटना के तुरंत बाद सुरक्षा की दृष्टि से पूरे आउटडोर क्षेत्र को खाली करवा लिया गया. आग लगने का कारण बिजली के पैनल में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग लगने की हालिया घटना के बाद अजमेर के जेएलएन अस्पताल में यह हादसा चिंता का विषय बना. हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने इस बात से इनकार किया कि पैनल कक्ष में कबूतर घुसने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ.
इसे भी पढ़ें- ट्रॉमा सेंटर में अग्निकांड से भारी नुकसान: इलाज पर पड़ रहा असर, 3 महीने में शुरू हो पाएगा आईसीयू
हादसे की जांच के लिए बनी कमेटी: जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज केc ने बताया कि दमकल कर्मियों ने भी कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया. उन्होंने कहा कि अस्पताल में सभी कर्मचारी मुस्तैद हैं और एहतियात के तौर पर ओपीडी को खाली करवाया गया है. अस्पताल में अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और पुराने उपकरणों को बदलने की प्रक्रिया भी जारी है. हादसे की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जो 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
समय रहते बुझाई गई आग: आग लगने के बाद कुछ देर तक पैनल कक्ष में धुआं छाया रहा, लेकिन गनीमत रही कि आग फैलने से पहले ही उसे बुझा लिया गया. प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि आग से कुछ तार जल गए हैं. कर्मचारियों ने समय रहते फायर सिलेंडरों का उपयोग कर आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया.