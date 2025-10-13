ETV Bharat / state

SMS के बाद अब अजमेर के जेएलएन अस्पताल में लगी आग, समय रहते पाया काबू

जेएलएन अस्पताल में लगी आग ( ETV Bharat Ajmer )

October 13, 2025

अजमेर: जिले जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) अस्पताल में सोमवार को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई. यह आग पुराने ओपीडी पोर्च के पास स्थित बिजली पैनल कक्ष में लगी. बताया जा रहा है कि धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद अस्पताल परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने फायर सिलेंडरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की. सुरक्षा के लिए खाली करवाया गया आउटडोर क्षेत्र: घटना के तुरंत बाद सुरक्षा की दृष्टि से पूरे आउटडोर क्षेत्र को खाली करवा लिया गया. आग लगने का कारण बिजली के पैनल में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग लगने की हालिया घटना के बाद अजमेर के जेएलएन अस्पताल में यह हादसा चिंता का विषय बना. हालांकि, अस्पताल प्रशासन ने इस बात से इनकार किया कि पैनल कक्ष में कबूतर घुसने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ. प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया (ETV Bharat Ajmer)