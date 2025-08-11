ऋषिकेश: लक्ष्मण झूला के निकट नीलकंठ मार्ग पर सड़क किनारे लगी पांच अस्थायी दुकानों में आग लग गई. आग लगने से दुकान और दुकान के अंदर रखा लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया. आग की चपेट में आने से एक स्कूटी भी जलकर खाक हो गई. घटना अल सुबह 3.30 बजे की बताई जा रही है. फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया. पीड़ितों ने दुकानों में आग लगाए जाने की आशंका जाहिर की है. घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

पुलिस के मुताबिक लक्ष्मण झूला पुल के निकट नीलकंठ मार्ग पर पांच लोगों की अस्थायी दुकानें हैं. इन दुकानों में सोमवार की सुबह करीब 3.30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया. आग लगने की सूचना मिलते ही आनन-फानन में दुकान संचालक भी मौके पर पहुंचे. संचालकों ने बताया कि दो दुकान आर्टिफिशियल अंगूठी, माला, रुद्राक्ष और कीमती नगों की थी. एक दुकान खाली थी, जबकि दो दुकान खाने पीने के सामान की थी. यह सभी दुकानें जलकर राख हो गई हैं.

ऋषिकेश में दुकानें और स्कूटी जलकर राख (Video-ETV Bharat)

घटना में लाखों रुपए के नुकसान की बात कही. दुकान संचालक आग लगने की घटना को हादसा नहीं बल्कि साजिश बता रहे हैं. लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने बताया कि पुलिस ने आग लगने की घटना के कारण जानने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. आग लगी स्कूटी के मालिक का भी पता लगाया जा रहा है. बता दें की देर रात जिन दुकानों में आग लगी है उन दुकानों को हटाने की कवायद चल रही थी. ऐसे में दुकानों में आग लगने की घटना को साजिश के तौर पर दुकान के संचालक देख रहे हैं. हालांकि यह अभी जांच का विषय है.

गौर हो कि ऋषिकेश में 4 जुलाई को आरपीएस स्कूल के निकट शगुन वेडिंग पॉइंट में आग लग गई थी. आग लगने से वेडिंग पॉइंट का सारा सामान और पांच वाहन जलकर खाक हो गए थे. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर बमुश्किल काबू पाया था. जबकि आग लगने की वजह से समीप के निजी स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी. वहीं आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान का आकलन किया गया. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी.

पौड़ी कोटद्वार में भी दुकान में लगी आग: पौड़ी जनपद के कई इलाकों में देर रात से तेज बारिश हो रही है. इसी बीच रविवार देर रात कोटद्वार में में एक कपड़ों की दुकान में अचानक आग लग गई. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. दुकान स्वामी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट होते ही आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते पूरे दुकान में रखे कपड़े जलकर राख हो गए. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. आग से लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है.

