नीमराणा में जापानी जोन स्थित कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, तेज धमाके से दहला औद्योगिक क्षेत्र

नीमराणा में कबाड़ में आग ( Etv Bharat Behror )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 24, 2025 at 2:41 PM IST 2 Min Read

बहरोड़: जिले के नीमराणा में बुधवार दोपहर को कबाड़ में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया. जापानी जोन के पास कंपनियों द्वारा सड़क पर डाले गए अपशिष्ट पदार्थों में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग से तेज धमाके हो रहे थे. उठता हुआ काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था. आसपास के लोग घबराकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे. धुएं का गुबार आसमान में फैलकर पूरे क्षेत्र को ढंक दिया. सूचना मिलते ही नीमराणा पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची. फायरकर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार पानी डाल रहे थे, लेकिन सड़क पर पड़े अपशिष्ट के कारण आग तेजी से फैल रही थी.