नीमराणा में जापानी जोन स्थित कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, तेज धमाके से दहला औद्योगिक क्षेत्र
नीमराणा में कबाड़ में आग लग गई. इससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया.
Published : September 24, 2025 at 2:41 PM IST
बहरोड़: जिले के नीमराणा में बुधवार दोपहर को कबाड़ में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया. जापानी जोन के पास कंपनियों द्वारा सड़क पर डाले गए अपशिष्ट पदार्थों में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग से तेज धमाके हो रहे थे. उठता हुआ काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था. आसपास के लोग घबराकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे. धुएं का गुबार आसमान में फैलकर पूरे क्षेत्र को ढंक दिया. सूचना मिलते ही नीमराणा पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची. फायरकर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार पानी डाल रहे थे, लेकिन सड़क पर पड़े अपशिष्ट के कारण आग तेजी से फैल रही थी.
पढ़ें: बहरोड़ की पेंट फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगी आग
दमकल प्रभारी मेघराज ने बताया कि बुधवार दोपहर को जापानी जोन में कबाड़ में आग लगने की सूचना मिली है, जिस पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. आग बुझाने में लगी हुई है. क्षेत्र में कंपनियां लगातार अपशिष्ट सड़क पर डालती रहती हैं, जिससे हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है. पुलिस ने आसपास के इलाकों को अलर्ट कर दिया. लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील की. अभी तक आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. आग लगने के कारणों की छानबीन शुरू कर दी गई है. क्षेत्र में कचरे का ढेर डालकर उसमें आग लगा दी जाती है, लेकिन प्रदूषण विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है.