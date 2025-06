ETV Bharat / state

सहारनपुर ट्रेड फेयर में लगी आग; 30 दुकानें जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका - FIRE IN SAHARANPUR

सहारनपुर ट्रेड फेयर में लगी भीषण आग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : June 7, 2025 at 10:09 AM IST | Updated : June 7, 2025 at 10:43 AM IST

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लगे ट्रेड फेयर में शनिवार की सुबह आग लग गई. आग इतनी भयावह थी कि ट्रेड फेयर में लगी सभी दुकानें जलकर खाक हो गईं. एक भी दुकान नहीं बची. आग से करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है. आनन फानन में पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. अग्निकांड में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित साउथ सिटी मैदान में एक महीने से ट्रेड फेयर चल रहा है. यहां हर रोज हजारों की संख्या में परिवार झूले झूलने और मेला घूमने के लिए आ रहे थे. मेला रात में चलता है और दिन में बंद रहता है. शनिवार की सुबह अचानक मेले में उस वक्त आग लग गई जब सभी दुकानदार सो रहे थे. धुआं देख दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई. जब तक दुकानदार कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया. सहारनपुर ट्रेड फेयर में लगी आग. (Video Credit; ETV Bharat) देखते ही देखते धुआं लपटों में बदल गया. आग की लपटों ने मेले में लगी सभी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. शनिवार को बकरीद पर यहां बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के उम्मीद थी. लेकिन, इससे पहले ही मेला परिसर में आग लग गई. सुबह करीब सात बजे लगी आग ने कुछ ही देर में करीब 30 दुकानों को जलाकर राख कर दिया.

गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त मेला बंद था. आनन फानन में मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया. दमकल अधिकारी आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रथमदृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रह है. आग से करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है. दुकान और पंडाल प्लास्टिक व कपड़े से बने थे जिसके चलते आग तेजी से पूरे मेले में फैल गई. जानकारी के मुताबिक ज्यादातर दुकानदार बकरीद की नमाज पढ़ने गए हुए थे, जिसके चलते आग से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ. हालांकि आग में 30 से ज्यादा दुकानें जल कर राख हो गईं. FSO प्रताप सिंह ने बताया कि मेला पंडाल में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया. दुकानों पर ज्यादातर प्लास्टिक का समान होने के कारण आग बुझाने में दिक्कत आ रही थी. आग से 30 से ज्यादा दुकानें जल गई है. जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रथमदृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.

