दिल्ली के बवाना में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, कई घंटों से धूं-धूं कर जल रही इमारत, दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर - MASSIVE FIRE IN BAWANA DELHI

बवाना औद्योगिक इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग ( ETV BHARAT )

Published : June 27, 2025 at 11:23 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 11:56 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित बवाना औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास का इलाके घने काले धुएं से भर गए. आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई. आग लगने की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन विभाग की 22 दमकल मौके पर पहुंची. घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. गनीमत रही की हादसे के दौरान फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा था. वरना बड़ा हादसा हो सकता था. बवाना फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान : फिलहाल इस आग की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन आग से लाखों का नुकसान हुआ है.अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक आग इतनी विकराल थी कि लपटें दूर से ही साफ नजर आ रही थीं. गहरे धुएं के कारण स्थानीय लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था. बताया जा रहा है कि घटना के वक्त फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा था, लेकिन यदि काम चल रहा था तो इसकी भी जांच होगी. आग की घटना में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरी इमारत बुरी तरह झुलस गई है. अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया है. प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग (SOURCE: ETV BHARAT)

Last Updated : June 27, 2025 at 11:56 AM IST