जींद में जुलाना कस्बे में लगी भीषण आग, आग बुझाने गए युवक की जिंदा जलकर मौत

जींद में आग की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई.

Fire in Jind Youth death
जींद में जलकर युवक की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2025 at 10:22 AM IST

जींद: हरियाणा के जींद जिले के जुलाना कस्बे में शनिवार सुबह एक मकान में भीषण आग लग गई.आग बुझाने की कोशिश में एक युवक छत से नीचे गिर गया और जिंदा जलकर मर गया. हादसे में एक भैंस की भी झुलसकर मौत हो गई.

आग बुझाने गया युवक आग में गिरा: घटना जुलाना के वार्ड नंबर 13 की है, जहां दीपक के मकान में सुबह करीब 6 बजे अचानक आग लग गई. आग तूड़ी और भैंसों वाले कमरे तक फैल गई. आग की चपेट में आने से एक भैंस की भी जलकर मौत हो गई. इधर, आग बुझाने में जुटे मोहल्ले के कई युवक मकान की छत को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, ताकि ऊपर से पानी डालकर आग पर काबू पाया जा सके. इसी दौरान छत की पहले से जली कड़ियां टूट गईं और साहिल नीचे जलती आग में गिर गया.

युवक की मौत:मलबे में दबे साहिल को जब तक बाहर निकाला गया, वह गंभीर रूप से झुलस चुका था.आनन-फानन में साहिल को जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. साहिल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था.तीन महीने बाद उसका कोर्स पूरा होने वाला था.

देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बावजूद दमकल की गाड़ी करीब 45 मिनट देरी से पहुंची, जिससे आग और ज्यादा भड़क गई. समय पर दमकल पहुंचती तो शायद साहिल की जान बचाई जा सकती थी. पीड़ित परिवार की मांग है कि प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करे और आग बुझाने में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए.

जींद में जुलाना कस्बे में आगजींद में जलकर युवक की मौतFIRE BROKE OUT IN JIND JULANA TOWNFIRE IN JINDFIRE IN JIND YOUTH DEATH

