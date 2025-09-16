ETV Bharat / state

झारखंड पुलिस मुख्यालय के डेटा सेंटर में लगी आग, कई सिस्टम जलकर खाक

रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय के डेटा सेंटर में सोमवार की देर रात आग लग गई. इस घटना में कई कंप्यूटर जलकर खाक हो गए. आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

देर रात आग लगने से मचा हड़कंप

रांची के धुर्वा स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय के डेटा सेंटर के डेवलपमेंट सेक्शन में सोमवार की रात अचानक आग लग गई. आग लगने से मुख्यालय में अफरा-तफरी मच गई. इससे पहले की कोई कुछ समझ पाता आग ने डेवलपमेंट सेक्शन के कई कंप्यूटर को अपने चपेट में ले लिया. बताया जा रहा है कि इस आगलगी में 13 से ज्यादा कंप्यूटर जलकर खाक हो गए हैं. पुलिस मुख्यालय के गार्ड्स और डेटा सेंटर के कर्मियों ने फायर बिग्रेड को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया.

डेटा सेंटर में लगी आग (ETV BHARAT)

वेबसाइट अपलोड सहित कई कार्य होते थे

झारखंड पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार डेवलपमेंट सेक्शन में झारखंड पुलिस के वेबसाइट पर अपलोड के अलावा कई तरह के कार्य किए जाते थे. 13 से ज्यादा कंप्यूटर जल जाने की वजह से यह काम फिलहाल प्रभावित हुआ है. पुलिस मुख्यालय के कुछ कर्मियों ने बताया कि गनीमत थी कि आग डेटा सेंटर के पहले माले तक नहीं पहुंची वरना काफी ज्यादा नुकसान हो जाता. झारखंड पुलिस के डेटा सेंटर में प्राइवेट कर्मियों के अलावा वायरलेस में तैनात पुलिसकर्मी भी ड्यूटी देते हैं.

नुकसान का आकलन

झारखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी माइकल राज ने बताया कि डेटा सेंटर के पहले माले पर आग लगा था जिस पर काबू पा लिया गया है, आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है.