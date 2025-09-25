ETV Bharat / state

आग में जलकर राख हुआ गरीब परिवार का हर सपना, जमीन के कागजात भी नहीं बचा पाए

रांची: रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक घर में गुरुवार को अचानक आग लग गई. इस आगलगी में एक गरीब परिवार का हर सपना जलकर राख हो गया. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन घर मालिक का सब कुछ स्वाहा हो गया.

शार्ट सर्किट से आग लगने की बात

रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक बंद घर में अचानक आग लग गई. आग लगने की वजह से आसपास के मकान वाले भी दहशत में आ गए. आग बुझाने के लिए लोग अपनी छतों पर से ही पानी फेंकना शुरू कर दिया. कुछ ने तो अपने टंकी खोल दी. लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं. जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती, घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था.

घटना की जानकारी देते पीड़ित और थाना प्रभारी (ETV BHARAT)

बंद घर में लगी आग

जिस घर में आग लगी उसमें पति-पत्नी उषा देवी और उज्वल साहू अपने बच्चों के साथ किरायेदार के तौर पर रहा करते थे. सुबह के समय उषा देवी अपने काम पर चली गई थी. जबकि उनके पति उज्ज्वल भी बच्चों को स्कूल भेज कर अपर बाजार स्थित दुकान पर काम करने के लिए चले गए थे.