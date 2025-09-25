ETV Bharat / state

आग में जलकर राख हुआ गरीब परिवार का हर सपना, जमीन के कागजात भी नहीं बचा पाए

रांची में एक घर में आग लग गई. इस घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया.

आग बुझाते दमकल कर्मी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 1:29 PM IST

रांची: रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक घर में गुरुवार को अचानक आग लग गई. इस आगलगी में एक गरीब परिवार का हर सपना जलकर राख हो गया. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन घर मालिक का सब कुछ स्वाहा हो गया.

शार्ट सर्किट से आग लगने की बात

रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक बंद घर में अचानक आग लग गई. आग लगने की वजह से आसपास के मकान वाले भी दहशत में आ गए. आग बुझाने के लिए लोग अपनी छतों पर से ही पानी फेंकना शुरू कर दिया. कुछ ने तो अपने टंकी खोल दी. लेकिन ये सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं. जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती, घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था.

घटना की जानकारी देते पीड़ित और थाना प्रभारी (ETV BHARAT)

बंद घर में लगी आग

जिस घर में आग लगी उसमें पति-पत्नी उषा देवी और उज्वल साहू अपने बच्चों के साथ किरायेदार के तौर पर रहा करते थे. सुबह के समय उषा देवी अपने काम पर चली गई थी. जबकि उनके पति उज्ज्वल भी बच्चों को स्कूल भेज कर अपर बाजार स्थित दुकान पर काम करने के लिए चले गए थे.

उज्जवल साहू ने बताया कि पड़ोसियों के द्वारा सूचना दी गई थी कि घर में आग लग गई है. वह और उनकी पत्नी तुरंत मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था. उषा देवी ने बताया कि लगभग ढाई लाख का सामान तो जल ही गया, साथ ही साथ घर में रखे जमीन के कागजात भी जल गए.

आग पर पाया गया काबू

मौके पर पहुंचे दमकल वाहन ने थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया. अरगोड़ा थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद ने बताया कि आग लगने की सूचना पर दमकल कर्मी और पुलिस दोनों ही पहुंचे थे. आग की वजहों का पता लगाया जा रहा है.

