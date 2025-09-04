नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गुरुवार को धौला कुआं बस स्टैंड के पास बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मिली जानकारी के अनुसार DTC की एक बस में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते पूरी बस आग के गुब्बार में बदल गई. DTC की यह बस उत्तम नगर से जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम तक चलती है. बस सुबह के समय सवारियों को लेकर उत्तम नगर से जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम की ओर जा रही थी. ये हादसा उस समय हुआ जब बस धौला कुआं स्टैंड पर खड़ी थी. उसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक ने बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद पहले बाइक में आग लगी और उसकी चपेट में बस आ गई.

मौके पर मौजूद बस कंडक्टर के अनुसार, टक्कर के तुरंत बाद आग तेजी से फैलने लगी. आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते बस और बाइक दोनों जलकर राख हो गए. बस ड्राइवर और कंडक्टर ने घटना की जानकारी दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस को दी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. बताया जा रहा है की इस हादसे में बाइक सवार को चोटें आईं, हालांकि गनीमत रही कि उसकी जान बच गई.

डीटीसी बस में लगी आग (ETV Bharat)

वहीं, हादसे के समय बस में लगभग 8 से 10 यात्री मौजूद थे. बस कंडक्टर ने बताया कि जैसे ही बस से धुआं निकलना शुरू हुआ, ड्राइवर और कंडक्टर ने तुरंत सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया. यात्रियों की समय रहते सुरक्षित निकासी के कारण बड़ा हादसा टल गया. कंडक्टर का कहना है कि हादसा अचानक हुआ और कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात को कुछ देर के लिए रोक दिया गया.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि बाइक सवार किस तरह बस से टकराया और आग लगने की मुख्य वजह क्या रही. हालांकि प्राथमिक जांच में टक्कर के बाद शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. इस घटना ने यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी. कुछ देर के लिए थोड़ी जाम की स्थिति बनी, हालाकि ट्रैफिक पुलिस ने जाम खुलवा दिया.

