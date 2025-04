ETV Bharat / state

नैनीताल में घर में लगी भीषण आग, रुड़की में कई झोपड़ियां जली, लाखों का नुकसान - NAINITAL HOUSE FIRE

नैनीताल में दो मंजिला मकान जला ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 5, 2025 at 12:07 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 1:24 AM IST 3 Min Read

नैनीताल/रुड़की: नैनीताल में एक घर में अचानक भीषण आग लग गई. जिससे अफरा तफरी मच गई. देखते ही देखते आग से पूरा घर जलकर गया. जिससे लोगों का नुकसान हो गया. वहीं, घर पर मौजूद लोगों ने किसी से अपनी जान बचाई. उधर, हरिद्वार जिले के बंजारेवाला गांव में भी आग लगने से भूसा, पशुओं के बनाई झोपड़ियां और तीन ट्रैक्टर जल गए. नैनीताल में दो मंजिला घर जला: नैनीताल के धोबी घाट क्षेत्र में दो मंजिला घर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई. आग लगने से पूरा घर जल कर खाक हो गया. स्थानीय लोगों ने घर में आग लगने की सूचना पुलिस और दमकल कर्मियों को दी. मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद घर में लगी आग को बुझाया, लेकिन तब तक घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया. नैनीताल में घर में लगी भीषण आग (वीडियो- ETV Bharat) घटना के वक्त घर पर मौजूद थे 6 लोग: पीड़ित राजू चौधरी ने बताया उनके घर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी. गनीमत रही कि आग लगने ही उनके परिवार के सभी 6 सदस्य घर से बाहर निकल आए. उन्होंने बताया कि आग से घर में रखे आभूषण, पैसे और बहुमूल्य सामान जलकर खाक हो गया.

