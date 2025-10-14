ETV Bharat / state

Juggling Fire show के दौरान बार में लगी आग, डीएम ने लिया एक्शन, लाइसेंस निलंबित

देहरादून: राजधानी देहरादून में राजपुर रोड पर स्थित बार में Juggling & Fire show (आग का शो) के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी. इस घटना में दो कर्मचारी भी झुलस गए थे. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था, वरना वहां बड़ा हादसा भी हो सकता था और बड़ी जनहानि हो सकती थी. वहीं अब इस मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया.

बार का लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर के नेतृत्व में जांच के आदेश दिए है. इस अग्निकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था. वीडियो वायरल होने के बाद थाना रायपुर पुलिस ने भी बार पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया था.

Juggling Fire show के दौरान बार में लगी आग (देहरादून जिला प्रशासन)

बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात को बार में पार्टी चल रही थी. म्यूज़िक, डांस और ड्रिंक्स के बीच बार टेंडरों ने दर्शकों के मनोरंजन के लिए फ्लेम शो शुरू किया, वह शराब में आग लगाकर उसे मुंह से उड़ाने का करतब दिखा रहे थे. इसी दौरान एक चिंगारी अचानक वापस उनकी ओर भड़क उठी और देखते ही देखते दोनों बार टेंडरों के चेहरे जल गए. अचानक उठी आग की लपटों से क्लब में भगदड़ मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, गनीमत यह रही कि आग तेजी से नहीं फैली, वरना हादसा और भी भयावह हो सकता था.

पुलिस ने की कार्रवाई: घटना का वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई. राजपुर थाना प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि क्लब प्रबंधन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है और भविष्य में इस तरह के खतरनाक करतब न करने की सख्त हिदायत दी गई है. साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति ऐसे फायर शो या खतरनाक परफॉर्मेंस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.