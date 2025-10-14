Juggling Fire show के दौरान बार में लगी आग, डीएम ने लिया एक्शन, लाइसेंस निलंबित
देहरादून जिलाधिकारी ने बार में आग की घटना का संज्ञान लिया और प्रबंधन की लापरवाही पर बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित किया.
देहरादून: राजधानी देहरादून में राजपुर रोड पर स्थित बार में Juggling & Fire show (आग का शो) के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी. इस घटना में दो कर्मचारी भी झुलस गए थे. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था, वरना वहां बड़ा हादसा भी हो सकता था और बड़ी जनहानि हो सकती थी. वहीं अब इस मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और बार का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया.
बार का लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर के नेतृत्व में जांच के आदेश दिए है. इस अग्निकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था. वीडियो वायरल होने के बाद थाना रायपुर पुलिस ने भी बार पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया था.
बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात को बार में पार्टी चल रही थी. म्यूज़िक, डांस और ड्रिंक्स के बीच बार टेंडरों ने दर्शकों के मनोरंजन के लिए फ्लेम शो शुरू किया, वह शराब में आग लगाकर उसे मुंह से उड़ाने का करतब दिखा रहे थे. इसी दौरान एक चिंगारी अचानक वापस उनकी ओर भड़क उठी और देखते ही देखते दोनों बार टेंडरों के चेहरे जल गए. अचानक उठी आग की लपटों से क्लब में भगदड़ मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, गनीमत यह रही कि आग तेजी से नहीं फैली, वरना हादसा और भी भयावह हो सकता था.
पुलिस ने की कार्रवाई: घटना का वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई. राजपुर थाना प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि क्लब प्रबंधन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है और भविष्य में इस तरह के खतरनाक करतब न करने की सख्त हिदायत दी गई है. साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति ऐसे फायर शो या खतरनाक परफॉर्मेंस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
जिला प्रशासन ने लिया एक्शन: पुलिस की कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन भी सख्त हो गया. जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच टीम का गठन किया गया. जांच टीम ने बार का निरीक्षण किया. जांच के समय बार में 40 से 50 लोग मौजदद थे. तभी वहीं Juggling & Fire show का प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें आग से खेला जा रहा था. इस दौरान दो बार मैन झुलस गए.
जांच टीम ने पाया कि वहां मौजूद सभी लोगों के आग मे झुलसने की सम्भावना थी और बड़ी आगजनी की घटना घटित हो सकती थी. हॉल की सीलिंग में लकड़ी और टहनियों का कार्य किया गया है, जिससे मौके पर आग का बहुत बड़ा रूप लेने की प्रबल सम्भावना थी.
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया है कि बार मैन को मुख्य रुप से शराब परोसने के लिए नियुक्त किया जाता है, जबकि राजपुर रोड स्थित बार में नियमों का उल्लंघन कर अन्य ऐसे कार्य के लिए प्रयोजन में लाया जा रहा था, जिसके वे दक्ष नहीं थे.
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बार अनुज्ञापन में दी गई शर्तों का उल्लंघन किया गया है. आयोजकों की इस घोर लापरवाही से वहां मौजूद लगभग 50 लोगों की जनहानि हो सकती थी और दो बार मैन जो इस Fire show के प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुए है, उनके जीवन से भी खिलवाड़ किया गया. सभी तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण आबकारी अधिनियम की धारा-34 (b) & (e) "Power to cancel or suspend the License etc" के तहत के खिलाफ बार लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबन कर दिया गया है.
