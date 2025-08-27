बीकानेर: नोखा रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को एक ट्रेन में तकनीकी खराबी आने से आग लग गई. हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. फिलहाल ट्रेन को भी अगले स्टेशन के लिए रवाना कर दिया गया.

दरअसल, नोखा रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक ट्रेन के लेदर सिस्टम में आग लग गई. जानकारी के अनुसार जोधपुर से जम्मू जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. अचानक लगी आग के चलते ट्रेन के दो डिब्बे इससे प्रभावित हुए. ट्रेन में अचानक धुंआ उठने के चलते यात्रियों ने तुरंत चैन खींचकर ट्रेन को नागौर के पास आउटर सिग्नल पर रुकवाया. तत्काल ट्रेन में मौजूद रेलकर्मियों ने यात्रियों की सहायता से ट्रेन के अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पा लिया.

नहीं हुआ कोई हताहत: दरअसल ट्रेन के लेदर सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते यह हादसा हुआ. आग बुझाने के बाद ट्रेन को सुरक्षित नोखा स्टेशन पर लाया गया. जहां रेल कर्मचारियों ने पूरी तरह से ट्रेन को चेक किया और तकनीकी खामी को दुरुस्त करते हुए संतुष्ट होने के बाद ट्रेन को अपने गंतव्य के लिए रवाना किया.

दिक्कत हुई थी, लेकिन अब ठीक है: उधर जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने घटना को लेकर बताया कि ट्रेन में ब्रेक में किसी तरह की दिक्कत की बात सामने आई है. हालांकि मौके पर मौजूद रेलकर्मियों ने तुरंत ही घटना पर काबू पर लिया और ट्रेन को अगले स्टेशन के लिए रवाना कर दिया. फिलहाल घटना के कारण को लेकर जांच के लिए अधिकारियों को कहा गया है.