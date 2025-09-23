ETV Bharat / state

नोएडा के सन वर्ल्ड सोसाइटी में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

फायर विभाग के मुताबिक आग की सूचना मिलते ही तुरंत फ्लैट को खाली कराया गया. सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है.

नोएडा की सोसाइटी में लगी आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 23, 2025 at 7:45 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 8:47 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा कोतवाली सेक्टर-39 इलाके में स्थित सेक्टर 107 के सन वर्ल्ड सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लग गई. आग सेकेंड फ्लोर पर लगी थी, दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने 40 घंटे के भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है. लेकिन फ्लैट पूरी तरह जल कर खाक हो गया है.

आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. आग लगने वाले टावर के सभी फ्लैट में रहने वाले लोग समय रहते बाहर आ गए थे. गनीमत रही इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. मंगलवार को धुआं उठते देख लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची. 4 गाड़ियों की मदद से 40 मिनट में आग पर काबू पाया गया. शुरूआती जांच में आग लगने का कारण शॉट सर्किट बताया जा रहा है.

सन वर्ल्ड सोसाइटी में लगी आग (ETV Bharat)

सीएफओ नोएडा प्रदीप चौबे ने बताया कि सन वर्ल्ड सोसाइटी में टावर नंबर 11 के फ्लैट नंबर 201 में आग लगने की सूचना मिली थी. शुरुआती दौर में बताया था कि तीन चार फ्लैट में आग लगी है. इसलिए पहले 6 गाड़ियां भेजी गई थी लेकिन जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि एक फ्लैट में आग लगी है, जिसके बाद मौके पर जाकर आग को बुझाया गया. घर के अंदर सामान जलने से अभी भी काला धुआं निकल रहा है. आसपास के फ्लोर को खाली करा लिया गया है. किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है.

Last Updated : September 23, 2025 at 8:47 PM IST

