ETV Bharat / state

बाड़मेर में दो ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत के बाद लगी आग, हादसे के बाद मची अफरातफरी - ROAD ACCIDENT IN BARMER

बाड़मेर में दो ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद आग लग गई.

दो ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद लगी आग
दो ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद लगी आग (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 24, 2025 at 11:36 PM IST

2 Min Read

बाड़मेर : जिले में रविवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. बाड़मेर-जालोर सीमा पर स्थित लूणवा जागीर गांव के पास दो ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई. इस हादसे में जहां दो लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, वहीं अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

गुड़ामालानी थानाधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है. आग पर काबू पाने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि ट्रकों में क्या भरा हुआ था और आग कैसे लगी. फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास किया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें: बूंदी में भीषण सड़क दुर्घटना, वैन सवार चार लोगों की मौत, समेटकर लाने पड़े शव

दरसअल हादसा जिले गुड़ामालानी थाना क्षेत्र के बागौड़ा- सायला मार्ग पर रात करीब 9 बजे हुआ. दोनों ट्रक आमने- सामने से टकरा गए. जिसके तुरंत बाद उनमें आग लग गई. धमाकों और आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग दहशत में भाग गए. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों ट्रकों में फंसे दो युवकों को बाहर निकाला और उन्हें तुरंत गुड़ामालानी अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलने पर गुड़ामालानी पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. स्थानीय लोग फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिस की. आग इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रक लगभग पूरी तरह से जलकर खाक हो गए.

बाड़मेर : जिले में रविवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. बाड़मेर-जालोर सीमा पर स्थित लूणवा जागीर गांव के पास दो ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई. इस हादसे में जहां दो लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, वहीं अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

गुड़ामालानी थानाधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है. आग पर काबू पाने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि ट्रकों में क्या भरा हुआ था और आग कैसे लगी. फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास किया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें: बूंदी में भीषण सड़क दुर्घटना, वैन सवार चार लोगों की मौत, समेटकर लाने पड़े शव

दरसअल हादसा जिले गुड़ामालानी थाना क्षेत्र के बागौड़ा- सायला मार्ग पर रात करीब 9 बजे हुआ. दोनों ट्रक आमने- सामने से टकरा गए. जिसके तुरंत बाद उनमें आग लग गई. धमाकों और आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग दहशत में भाग गए. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों ट्रकों में फंसे दो युवकों को बाहर निकाला और उन्हें तुरंत गुड़ामालानी अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलने पर गुड़ामालानी पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. स्थानीय लोग फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिस की. आग इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रक लगभग पूरी तरह से जलकर खाक हो गए.

For All Latest Updates

TAGGED:

बाड़मेर सड़क हादसाGUDAMALANI TRUCK CRASHBARMER JALORE ROAD MISHAPFIRE AFTER TRUCK COLLISIONROAD ACCIDENT IN BARMER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देश के किस रूट और राज्य तक नहीं पहुंची वंदे भारत?, जानें वजह

चेतेश्वर पुजारा के टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ 5 पारियां, जो फैंस के दिलों पर करती हैं राज

भारत की समुद्री ताकत दोगुनी करने की तैयारी, केंद्र ने 70,000 करोड़ रुपये के P-75I पनडुब्बी सौदे को मंजूरी दी

क्या फेक हैं श्रद्धा कपूर का लिंक्डइन अकाउंट? 'स्त्री' ने मजेदार अंदाज में मांगी मदद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.