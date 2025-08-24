बाड़मेर : जिले में रविवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी. बाड़मेर-जालोर सीमा पर स्थित लूणवा जागीर गांव के पास दो ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई. इस हादसे में जहां दो लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, वहीं अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया और घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

गुड़ामालानी थानाधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है. आग पर काबू पाने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि ट्रकों में क्या भरा हुआ था और आग कैसे लगी. फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास किया जा रहा है.

दरसअल हादसा जिले गुड़ामालानी थाना क्षेत्र के बागौड़ा- सायला मार्ग पर रात करीब 9 बजे हुआ. दोनों ट्रक आमने- सामने से टकरा गए. जिसके तुरंत बाद उनमें आग लग गई. धमाकों और आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग दहशत में भाग गए. स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों ट्रकों में फंसे दो युवकों को बाहर निकाला और उन्हें तुरंत गुड़ामालानी अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलने पर गुड़ामालानी पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. स्थानीय लोग फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिस की. आग इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रक लगभग पूरी तरह से जलकर खाक हो गए.