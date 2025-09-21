ETV Bharat / state

जींद में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग, 20 लाख रुपए का नुकसान, ख़बर लगते ही दौड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी

जींदः अमरहेड़ी गांव के निकट कैथल रोड पर प्लास्टिक सामान के गोदाम में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई. आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां, डायल 112 की टीम और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक गोदाम मालिक को लगभग 20 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का किया प्रयासः कैथल रोड पर पवन ने प्लास्टिक सामान का गोदाम खोला हुआ है. यहां प्लास्टिक की दूध की टंकी, प्लास्टिक का सारा सामान रखा हुआ था, जिसकी बिक्री होनी थी. रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में गोदाम में आग लग गई. दुकान से धुआं उठाता देख आसपास के लोगों ने अपने पास मौजूद संसाधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन आग लगातार फैलती चली गई. बाद में फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया.