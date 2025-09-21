ETV Bharat / state

जींद में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग, 20 लाख रुपए का नुकसान, ख़बर लगते ही दौड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी

जींद में प्लास्टिक गोदाम में आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया. फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया.

Fire breaks out in plastic warehouse in Jind
जींद में आग से तबाही (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 21, 2025 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जींदः अमरहेड़ी गांव के निकट कैथल रोड पर प्लास्टिक सामान के गोदाम में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई. आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां, डायल 112 की टीम और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक गोदाम मालिक को लगभग 20 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का किया प्रयासः कैथल रोड पर पवन ने प्लास्टिक सामान का गोदाम खोला हुआ है. यहां प्लास्टिक की दूध की टंकी, प्लास्टिक का सारा सामान रखा हुआ था, जिसकी बिक्री होनी थी. रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में गोदाम में आग लग गई. दुकान से धुआं उठाता देख आसपास के लोगों ने अपने पास मौजूद संसाधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन आग लगातार फैलती चली गई. बाद में फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया.

जींद में आग से लाखों का नुकसान (Etv Bharat)

पड़ोसी ने फायर ब्रिगेड को दी सूचनाः गोदाम संचालक पवन ने बताया कि "आग की इस घटना से उसे लगभग 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. फिलहाल गोदाम में रखा सारा सामान जल कर राख हो गया है." पड़ोसी रणधीर ने बताया कि "गोदाम से धुआं उठता देख आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई थी. फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों और डायल 112 ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है. आग किस वजह से लगी है, इसका पता नही चल पाया है. पवन ने यहां दस साल से किराये पर शोरूम ले रखा है."

Fire in plastic warehouse
आग से हुई तबाही को दिखाते गोदाम संचालक पवन (Etv Bharat)
Fire in plastic warehouse
जींद में आग से नुकसान (Etv Bharat)
ये भी पढ़ें- जींद में जिंदा जलने से सरकारी टीचर की मौत, किराये के मकान में अकेले रह रहे थे राजकुमार, पिता ने जताई हत्या की आशंका

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRE IN PLASTIC WAREHOUSEजींद में आगFIRE BREAKS OUT IN JINDप्लास्टिक गोदाम में आगJIND PLASTIC GODOWN FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.