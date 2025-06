ETV Bharat / state

दिल्ली में रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गई - DELHI FACTORY FIRE

केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग ( ETV Bharat )

Published : June 24, 2025 at 11:53 PM IST | Updated : June 25, 2025 at 12:24 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के रिठाला में एक फैक्टरी में आग लग गई है. फैक्ट्री में शाम 7:25 बजे आग लगी. आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं. फैक्ट्री में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका. मिली जानकारी के अनुसार मौके पर दमकल की करीब 16 गाड़ियां आग बुझाने की कवायद में जुटी हुई है. दिल्ली के रिठाला इलाके में मंगलवार की रात को उस समय कोहराम मच गया, जब एक फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक लगी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग ने कुछ ही समय में पूरी इमारत को ही अपनी चपेट में ले लिया. दरअसल मिली जानकारी के अनुसार रिठाला इलाके में एक फैक्ट्री में करीब सवा सात बजे आग की सूचना मिली. आग ने पूरी इमारत को ही आगोश में ले लिया. सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची. सूचना पर पहुंची दमकलकर्मियों ने आग बुझाने की कवायद शुरू कर दी. आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल को करीब 16 गाड़ियां पहुंची, जिनकी मदद से दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. आग पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी.

