नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 63 में एक कार सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई. आग के लगते ही यहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. आग की सूचना तत्काल फायर बिग्रेड को दी गई. मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड की आठ गाड़ियों ने 2 घंटे की मश्क्कत के बाद आग पर काबू पाया.

आग की इस घटना में सात से आठ गाड़ियां जल कर खाक हो गई. सर्विस सेंटर का फर्स्ट फ्लोर स्थित ऑफिस भी जल गया. आग इतनी भयानक थी कि कार सर्विस सेंटर के फर्स्ट फ्लोर से शुरू होकर सेकंड फ्लोर तक पहुंच गई. जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा गाडियां जल कर खाक हो गई. गनीमत रही कि इस घनटा में कोई जनहानि नहीं हुई.

नोएडा कार सर्विस शोरूम में आग, चारों तरफ हड़कंप

सेक्टर 63 स्थित विपुल मोटर के नाम से मारुति सुजुकी शोरूम में आग की लपटें निकलती हुई नजर आई. जिसके बाद हड़कंप मच गया. यहां ग्राउंड फ्लोर पर सर्विस सेंटर है और ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर है. यहां पर तैनात गार्ड ने गाड़ी में लगी आग को देख इसकी सूचना पुलिस और फायर बिग्रेड को दी.

सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सूचना लगभग पौने 2 बजे पर मिली. तत्काल ही अलग अलग फायर स्टेशन से कुल आठ गाड़ियां यहां भेजी गई. यहां आकर देखा गया कि गाड़ियां जल रही है. इसकी वजह से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर भी आग फैल गई है और हमारे कर्मचारियों ने आग को बुझाना चालू कर दिया है. कुल इसमें सात से आठ गाड़ियां जली हैं और फर्स्ट फ्लोर का ऑफिस भी जल गया है.

फायर अधिकारियों ने बताया

सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रारम्भिक जांच से पता चला है ग्राउंड फ्लोर पर सर्विस सेंटर में खड़ी कार से आग की शुरुआत हुई, जिसके चपेट आ कर आसपास की गाड़ियां जलने लगी और आग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर भी फैल गई. इस अग्निकांड में कोई जनहानि और कोई इंजरी नहीं हुई है. आग लगने के कारणों और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है.

