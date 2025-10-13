ETV Bharat / state

रामपुर में चार मंजिला जाहरू नाग मंदिर में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का नुकसान

रामपुर बुशहर: शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के शनेरी गांव में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ. गांव में एक चार मंजिला जाहरू नाग मंदिर भीषण आग की चपेट में आ गया. देखते ही देखते आग ने पूरे मंदिर को अपनी लपटों में ले लिया, जिससे करोड़ों रुपए की लागत से बना भव्य मंदिर राख में तब्दील हो गया. मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका था. इसकी प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 2026 में अप्रैल महीने में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही मंदिर में भीषण आग लग गई.

जाहरू नाग मंदिर में लगी भीषण आग

ग्रामीणों का कहना है कि, मंदिर निर्माण में करीब ढाई करोड़ रुपए की लागत आई थी. इसमें सरकारी अनुदान के साथ-साथ स्थानीय लोगों ने भी दान और श्रमदान के रूप में बड़ा योगदान दिया था. यह मंदिर क्षेत्र की आस्था और संस्कृति का प्रतीक था, जिसकी स्थापना को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था. अब इस अग्निकांड से पूरे क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है. इस घटना से क्षेत्र के लोगों में निराशा फैली हुई है.