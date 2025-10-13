रामपुर में चार मंजिला जाहरू नाग मंदिर में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए का नुकसान
शिमला जिले के रामपुर में चार मंजिला जाहरू नाग मंदिर में भीषण आग लगने के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 2:12 PM IST
रामपुर बुशहर: शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के शनेरी गांव में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ. गांव में एक चार मंजिला जाहरू नाग मंदिर भीषण आग की चपेट में आ गया. देखते ही देखते आग ने पूरे मंदिर को अपनी लपटों में ले लिया, जिससे करोड़ों रुपए की लागत से बना भव्य मंदिर राख में तब्दील हो गया. मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका था. इसकी प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 2026 में अप्रैल महीने में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही मंदिर में भीषण आग लग गई.
जाहरू नाग मंदिर में लगी भीषण आग
ग्रामीणों का कहना है कि, मंदिर निर्माण में करीब ढाई करोड़ रुपए की लागत आई थी. इसमें सरकारी अनुदान के साथ-साथ स्थानीय लोगों ने भी दान और श्रमदान के रूप में बड़ा योगदान दिया था. यह मंदिर क्षेत्र की आस्था और संस्कृति का प्रतीक था, जिसकी स्थापना को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था. अब इस अग्निकांड से पूरे क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है. इस घटना से क्षेत्र के लोगों में निराशा फैली हुई है.
करोड़ों की लागत से बना मंदिर जलकर राख
ग्राम पंचायत शनेरी के प्रधान राज कुमार ने बताया कि, "आग रविवार रात साढ़े आठ बजे के आसपास लगी. देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में लपटें इतनी तेज हो गईं कि आसपास के लोग संभल भी नहीं पाए. ग्रामीणों ने फौरन बाल्टी और पाइप से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लकड़ी की संरचना होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मंदिर लगभग पूरी तरह जल चुका था."
स्थानीय लोगों ने की मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग
अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, स्थानीय लोगों के अनुसार, शॉर्ट सर्किट या मंदिर में जल रहे दीपक से आग लगने की संभावना है. इस घटना से दुखी स्थानीय लोग मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं ताकि क्षेत्र की आस्था का केंद्र फिर से स्थापित हो सके. पुलिस और प्रशासन ने घटनास्थल का दौरा किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है.
ये भी पढ़ें: 25 से 35 साल की महिलाएं बन रहीं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार, जानें कारण और कैसे करें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, पुरुषों में भी बढ़ रहा खतरा
ये भी पढ़ें: शिमला में प्रशिक्षु डॉक्टरों और कॉलेज छात्रों के बीच खूनी संघर्ष, आधा दर्जन घायल