ETV Bharat / state

जीपीएम के गल्ला गोदाम में लगी भीषण आग, 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

गोदाम में लगी आग: गल्ला गोदाम के मालिक का कहना है कि आग लगने की खबर तत्काल पुलिस और फायर फाइटर टीम को दे दी गई. आरोप है कि पुलिस और फायर फाइटर टीम समय रहते मौके पर नहीं पहुंची. आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में चार घंटे से ज्यादा का वक्त लगा.

गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रा के रिहायशी इलाके में स्थित गल्ला गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया. इलाके में आग लगने की खबर जैसी ही लोगों को मिली मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि आग काफी भीषण थी. आग पर काबू पाने में चार घंटे का वक्त लग गया. शुरुआती तौर पर ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि आग लगने की वजह शार्ट सर्किट रही. हालाकि जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि शार्ट सर्किट ही असली वजह थी या फिर कुछ और कारण था.

हम लोगों ने जब फायर ब्रिगेड की टीम को फोन किया तो उनका कहना था कि हमारे पास बैट्री नहीं है. आप बैट्री का बंदोबस्त करें तो हम आ जाएंगे. पुलिस थाने गए तो वहां पर एक ही आदमी था. बाद में पूजा पंडाल के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया: प्रिंस, स्थानीय निवासी

पेंड्रा के लोहतरैया तालाब के पास है गोदाम: जिस इलाके में गोदाम है वो इलाका पेंड्रा के लोहतरैया तालाब क्षेत्र में आता है. आग आज तड़के 4 बजे के आसपास लगी. स्थानीय लोगों ने बताया कि आग बबलू गुप्ता के गोदाम में लगी जो बड़े कारोबारी मोती चंद जैन के घर के पास है. सुबह चार बजे का वक्त होने के चलते आग लगने की खबर लोगों को थोड़ी देर से पता चली. लोग जब जगे तो देखा कि गोदाम का एक हिस्सा धू धू कर जल रहा है. स्थानीय लोगों और गोदाम मालिक ने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन नतीज सिफर रहा. इसी बीच आग की खबर फायर ब्रिगेड को भी दी गई. बताया जा रहा है कि आग से लाखों का नुकसान हुआ है.

टल गया बड़ा हादसा: गनीमत रही कि गोदाम में लगी आग आग पास के दुकानों तक नहीं पहुंची. अगर आग फैल जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था. सुबह चार बजे का वक्त होने के चलते कई लोगों को आग लगने की खबर भी नहीं मिली. आस पास के लोगों ने जब शोर मचाया तो पता चला कि बबलू गुप्ता के गोदाम में आग लगी है.