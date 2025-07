ETV Bharat / state

गाजियाबाद: तीन जगहों पर आग से मचा हड़कंप, फैक्ट्री, होटल और बैंक में लगी भीषण आग, राहत कार्य जारी - FIRE BREAKS OUT AT A PAPER FACTORY

By ANI Published : July 7, 2025 at 9:16 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 11:22 AM IST 4 Min Read

नई दिल्ली/ गाजियाबाद: दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सोमवार सुबह तड़के तीन जगहों पर आग की घटना से हड़कंप मच गया. साहिबाबाद लिंक रोड इंडस्ट्रियल एरिया में सोमवार तड़के एक बड़ी आग की घटना घटी. सुबह के समय, इस इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक पेपर फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई. आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसकी लपटें दूर से देखी जा सकती थीं. सोमवार सुबह तड़के 3.29 मिनट पर लगी आग दमकल अधिकारी ने अनुसार जनपद ग़ाज़ियाबाद के फ़ायर स्टेशन वैशाली में सोमवार को तड़के 03:29 बजे ईशान पेपर्स (पी) लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद गाजियाबाद में आग की सूचना मिली. घटनास्थल पर पहुंचने पर पाया गया कि आग भवन के बेसमेंट और अपर ग्राउंड फ्लोर स्थित पेपर मिल में रखे पेपर रोल्स और सीट्स में लगी थी. आग बहुत तेज थी, काले धुएं के गुबार से वातावरण में घना अंधेरा था और आग तेज़ी से फैल रही थी. फायर यूनिट ने शीघ्रता से मिल के तीनों तरफ होज लाइन फैलाकर आग बुझाने का काम शुरू किया. साथ ही, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशानुसार आसपास के विभिन्न फायर स्टेशनों से अतिरिक्त दमकल गाड़ियों को बुलाया गया.आग को बुझाने के लिए कुल 18 दमकल गाड़ियाँ घटनास्थल पर पहुंचीं, और आग बुझाने का काम जारी है. इस बीच, फायर यूनिट्स की तत्परता और प्रयासों से आसपास की 3 से 4 फैक्ट्रियों को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया. मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल के अनुसार, आग को बुझाने में 4 से 5 घंटे और लग सकते हैं. इस अग्निकाण्ड में कोई जनहानि नहीं हुई, और जेसीबी की मदद से पेपर रोल्स को बाहर निकालते हुए आग को ठंडा करने का काम निरंतर चल रहा है. आग बुझाने का काम अभी भी जारी है, और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. आग लगने का कारण का खुलासा नहीं आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. आग बुझाने का काम अभी भी जारी है, और संबंधित विभाग इस घटना की गहराई से जांच कर रहे हैं. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन यह घटना एक गंभीर चेतावनी के रूप में सामने आई है कि औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाए. दूसरी घटना: गाजियाबाद प्लूटो होटल में भीषण आग गाज़ियाबाद के फ़ायर स्टेशन साहिबाबाद को 05:29 बजे प्लूटो होटल साहिबाबाद में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. आग की सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा साइट-4 साहिबाबाद पर मौजूद अग्निशमन अधिकारी कोतवाली और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वैशाली सहित 05 फायर टेंडर मय यूनिट को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. तीन जगहों पर आग से मचा हड़कंप (etv bharat) घटनास्थल पर पहुंचने पर देखा गया कि आग होटल की छत पर स्थित किचन, स्टोर और होटल के एलिवेशन में लगी थी. आग काफी तेज थी और तेजी से फैल रही थी, साथ ही काला धुआं भी बहुत तेज उठ रहा था. होटल के पास आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त रास्ता नहीं मिलने के कारण, फायर यूनिट ने लंबी होज लाइन फैलाकर होटल के पीछे की तरफ़ से दूसरी बिल्डिंग पर बनी सीढ़ियों से फायर फाइटिंग करना शुरू किया. एक अन्य यूनिट ने होटल के सामने हिस्से से आग बुझाने की कोशिश की. फायर यूनिट ने आग को चारों ओर से घेरते हुए उसे पूरी तरह से काबू किया और आग को पूर्ण रूप से शांत किया. इस अग्निकाण्ड में कोई जनहानि नहीं हुई. बैंक में आग (etv bharat) तीसरी घटना: बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में लगी आग गाजियाबाद में तीसरी आग घटना घटी. महरौली में एनएच-9 सर्विस रोड पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में. आग लगने से बैंक के दस्तावेज एसी और अन्य सामान जलकर राख हो गए. मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अनुआर सूचना मिलते ही दो फायर टेंडर मौके पर भेजे गए और 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया. आग लगने से बैंक अंदर एसी और फाइलों को नुकसान हुआ है. आग सुबह लगी तो गनीनत रही की किसी तरह की जान की हानि नहीं हुई है. ये भी पढ़ें-नोएडा की एक सोसायटी में AC ब्लास्ट से 15वें फ्लोर पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया काबू ये भी पढ़ें- दिल्ली के सीलमपुर इलाके में चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान

