ट्रॉमा सेंटर में अग्निकांड से भारी नुकसान: इलाज पर पड़ रहा असर, 3 महीने में शुरू हो पाएगा आईसीयू

ट्रॉमा सेंटर में अग्निकांड से भारी नुकसान: इलाज पर पड़ रहा असर, 3 महीने में शुरू हो पाएगा आईसीयू
एसएमएस के न्यूरो ट्रॉमा सेंटर में अग्निकांड के बाद हुए नुकसान से मरीजों के इलाज में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
Published : October 11, 2025 at 1:19 PM IST
जयपुर: एसएमएस अस्पताल के न्यूरो ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग लगने की घटना के बाद अब अस्पताल प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती आईसीयू को फिर से शुरू करने की है. आग लगने के बाद से आईसीयू बंद है, जिससे मरीजों के इलाज पर असर पड़ रहा है. आईसीयू उपलब्ध नहीं होने के चलते सिर्फ आपातकालीन और जरूरी ऑपरेशन ही किए जा रहे हैं. इसके साथ ही गंभीर घायल मरीजों को फिलहाल दूसरे वार्डों में रेफर किया जा रहा है.
मामले को लेकर सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक डॉ मृणाल जोशी का कहना है कि आग्निकांड के कारण ट्रॉमा सेंटर का आईसीयू और ऑपरेशन थियेटर को बंद कर दिया गया है. ऐसे में हमारी पहली प्राथमिकता है कि आईसीयू और ऑपरेशन थियेटर के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां से पानी लीकेज हो रहा है. सबसे पहले पानी के लीकेज को बंद करना और छत को पूरी तरह से दुरुस्त करना पहली प्राथमिकता है. इसके बाद आईसीयू और ऑपरेशन थियेटर को रिनोवेट कर मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अग्निकांड में एक आईसीयू और सेमी आईसीयू को काफी नुकसान हुआ था. अब आईसीयू और सेमी आईसीयू को मर्ज कर एक आईसीयू तैयार किया जाएगा और अगले तीन महीने में यह इलाज के लिए उपलब्ध होगा.
मरीजों की सेफ्टी जरुरी: ट्रॉमा सेंटर में रोजाना सड़क हादसों और अन्य दुर्घटनाओं में घायल लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं. इनमें से कई मरीजों को तत्काल आईसीयू सुविधा की जरूरत होती है, लेकिन फिलहाल यह संभव नहीं है. ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर डॉ बीएल यादव का कहना है कि जहां अग्निकांड की घटना हुई थी, उस जगह का मुआयना किया गया है. पीडब्ल्यूडी के साथ चर्चा हो गई है और जल्द ही ऑपरेशन थियेटर और आईसीयू को नए सिरे से तैयार कर मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा. इसके साथ ही अस्पताल प्रशासन ने अपने स्तर पर कमेटी भी बनायी है जो अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगी. प्रशासन का कहना है कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए फायर सेफ्टी मानकों को और सख्त किया जाएगा.
8 मरीजों ने गंवाई जान: दरअसल सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 6 अक्टूबर को आग लग जाने के कारण जानमाल का नुकसान हुआ था. इस हादसे में 8 मरीजों की जान चली गई थी. जबकि आधा दर्जन मरीज घायल हो गए थे. इसके साथ ही राज्य सरकार ने एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ सुशील भाटी, ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉ अनुराग धाकड़ को पद से हटा दिया था एवं एसएमएस में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था. साथ ही, फायर सेफ्टी के लिए नियोजित एजेंसी की निविदा निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई.