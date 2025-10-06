ETV Bharat / state

SMS अस्पताल में शेरू ने जान पर खेलकर बचाई बीमार मां की जान, परिजन का आरोप- मौके पर नहीं था कोई स्टाफ

सवाई मानसिंह अस्पताल में अग्निकांड के बाद प्रत्यक्षदर्शी शेरूसिंह ने बताया आईसीयू का हाल.

जान पर खेलकर बचाई बीमार मां की जान
जान पर खेलकर बचाई बीमार मां की जान (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 8:32 AM IST

Updated : October 6, 2025 at 9:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में रविवार देर रात हुए अग्निकांड के बाद घायलों का इलाज जारी है, वहीं अस्पताल प्रशासन के रुख पर लगातार अंगुलियां उठ रही है. आईसीयू में मौजूद एक महिला मरीज के बेटे ने स्थिति बयां की और बीती रात के घटनाक्रम की तस्वीर साफ की. उन्होंने बताया कि आग के बाद किस तरह से यहां हालत बिगड़ चुके थे. ऐसे हालात के बीच उन्होंने जान को दांव पर लगाकर अपनी मां को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह काफी झुलस चुकी थी.

मौके से भाग छूटे: भरतपुर निवासी शेरू सिंह ने बताया कि शुरुआत में एक ट्यूबलाइट से निकल रहे धुएं को लेकर उन्होंने और बाकी मरीजों के परिजनों ने वार्ड बॉय से शिकायत की थी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया. इसके बाद कुछ देर में आईसीयू वार्ड में धुआं बढ़ता गया. फॉल्स सीलिंग का प्लास्टिक पिघल कर नीचे गिरने लगा. एक के बाद एक ट्यूबलाइट धमाके के साथ फूटती चली गई और वार्ड में अंधेरा छा गया. इस दौरान अस्पताल प्रशासन से मदद करने कोई नहीं आया. स्टाफ आईसीयू के बाहर चला गया. आनन-फानन में परिजनों ने ही एक दूसरे की मदद की. लेकिन तब तक शेरु सिंह अपनी मां को इस आग से झुलसने से नहीं बचा सके.

पढ़ें:SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी भीषण आग, ICU में भर्ती 6 मरीजों की मौत

शेरू ने जान पर खेलकर बचाई बीमार मां की जान (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

परिजनों के गंभीर आरोप: शेरू सिंह के भाई सतवीर सिंह अग्निकांड में मां के झुलसने और भाई के घायल होने की जानकारी मिलने पर सोमवार अल सुबह एसएमएस अस्पताल पहुंचे. भरतपुर से आए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उनके भाई शेरू ने खुद अपने स्तर पर मां को बचाया था जबकि अस्पताल ने कोई ध्यान नहीं दिया. इस पूरे रेस्क्यू के दौरान उनके भाई की भी सेहत बिगड़ गई. फेफड़ों में धुआं चला गया. इसके बाद काफी देर सदमे में रहे.

SMS अस्पताल में ट्रॉमा आईसीयू की आगजनी की घटना को लेकर मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाया है और कहा है कि यदि समय रहते मदद मिल जाती तो शायद हमारे मरीज बच जाते. इस आगजनी में अपनी जान गंवाने वाले दिलीप के परिजन ने बताया कि आग लगने के बाद स्टाफ मौके पर मौजूद नहीं था. हम अपने स्तर पर ही मरीजों को बाहर निकाल रहे थे. हालात यह थे कि आग लगने के बाद ICU में इतना धुंआ था कि मरीज दिखाई नहीं दे रहे थे. दिलीप की माता का रो रोकर बुरा हाल है. पूरे मामले पर सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया है.

इकबाल खान आयुक्त चिकित्सा विभाग की अध्यक्षता में कमेटी की बनाई गई है, जिसमें मुकेश कुमार मीणा (अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन राजमेस), चंदन सिंह मीणा (मुख्य अभियंता राजमेस), अजय माथुर (मुख्य अभियंता विद्युत पीडब्ल्यूडी), आरके जैन (अतिरिक्त प्रधानाचार्य SMS मेडिकल कॉलेज एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम जयपुर) को सदस्य बनाया गया है.

Last Updated : October 6, 2025 at 9:13 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRE AT SMS TRAUMA CENTRESERIOUS ALLEGATIONS ON HOSPITALबेटे ने बचाई मां की जानएसएमएस अग्निकांडFIRE IN JAIPUR SMS HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

अक्टूबर में IPO मार्केट में हलचल, निवेशकों की नजर TATA कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर

भक्ति के रंग में रंगे नजर आए शिखर धवन, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिया भस्म आरती में हिस्सा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.