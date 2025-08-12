दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ के बस्तर में किरंदुल स्थित एनएमडीसी प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया. NMDC प्लांट के कन्वेयर बेल्ट में रात लगभग 2 बजे आग लग गई. वार्ड नंबर 12 फाइन ओर कैंप के नजदीक कन्वेयर बेल्ट में भीषण आग लगी.

कन्वेयर बेल्ट में लगी आग: कन्वेयर बेल्ट में आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में 200 मीटर से ज्यादा बेल्ट में आग लग गई. शुरू में सिर्फ 50 मीटर कन्वेयर बेल्ट में आग लगी थी लेकिन देखते ही देखते आग फैलने लगी.

दंतेवाड़ा एनएमडीसी प्लांट में आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

NMDC, किरंदुल पुलिस और CISF ने शुरू किया रेस्क्यू: आग लगने की सूचना प्लांट के अधिकारियों को दी गई. तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया. NMDC की तीन दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची. किरंदुल पुलिस और CISF के जवान घटना स्थल पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था संभाला. आग बुझाने का काम शुरू किया गया. सुबह लगभग 4 बजे के करीब आग पर काबू पाया गया.

किरंदुल पुलिस ने नक्सल घटना से किया इंकार: कन्वेयर बेल्ट में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. शुरुआती जांच में पुलिस ने नक्सल घटना से इंकार किया है. शॉट सर्किट या रबरों के घिसाई से चिंगारी निकलने से आग लगने की बात सामने आ रही है.

NMDC का प्रोडक्शन रुका: जिस कन्वेयर बेल्ट में आग लगी है, उसी कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से लौह अयस्क को पहाड़ों से नीचे लाया जाता है. इस आगजनी से एनएमडीसी का प्रोडक्शन फिलहाल रुका हुआ है. करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. प्लांट की मशीनरी सिक्योरिटी टीम प्रोडक्शन शुरू करने की कोशिशों में जुटी हुई है.

कोई जनहानि नहीं: फिलहाल इस आगजनी में किसी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ है. बताया गया कि कन्वेयर बेल्ट का सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है, जिसकी वजह से आग लगने वाली जगह पर कोई नहीं था.

क्या होता है कन्वेयर बेल्ट: कन्वेयर बेल्ट ज्यादातर प्लांट और उद्योगों में इस्तेमाल होती है जो किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करती है. कन्वेयर बेल्ट का उपयोग खनन उद्योग में बेहद अहम होता है. वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. कन्वेयर बेल्ट रबर के होते हैं. इसी बेल्ट की मदद से बैलाडीला की पहाड़ी से लौह अयस्क किरंदुल प्लांट तक पहुंचता है. कन्वेयर बेल्ट मैनुअल लेबर सिस्टम की जरूरत को कम करने के साथ ही सुरक्षित होता है. इसमें ज्यादा से ज्यादा सामान कम समय में एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता है.