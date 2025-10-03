ETV Bharat / state

कुल्लू दशहरा में तहसीलदार से मारपीट मामले में FIR दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी

Published : October 3, 2025

कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के दौरान बीते दिन तहसीलदार और कुछ लोगों के बीच झड़प हुई. इस दौरान तहसीलदार से अभद्रता भी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. मामले में आज तहसीलदार हरि सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. बता दें कि कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के पहले दिन तहसीलदार कुल्लू के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई और उन्हें घसीट कर देवता के शिविर में ले जाया गया. मामले में तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह ने कुल्लू पुलिस में शिकायत दी है. शिकायत में तहसीलदार ने आरोपियों से अपनी जान का खतरा भी बताया है. तहसीलदार ने कुल्लू पुलिस से उन्हें सुरक्षा देने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. कुल्लू तहसीलदार से मारपीट का वीडियो वायरल (ETV Bharat)