कुल्लू दशहरा में तहसीलदार से मारपीट मामले में FIR दर्ज, पुलिस मामले की जांच में जुटी
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के दौरान कुल्लू तहसीलदार के साथ हुए मारपीट मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 3, 2025 at 9:02 PM IST
कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के दौरान बीते दिन तहसीलदार और कुछ लोगों के बीच झड़प हुई. इस दौरान तहसीलदार से अभद्रता भी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. मामले में आज तहसीलदार हरि सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
बता दें कि कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के पहले दिन तहसीलदार कुल्लू के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई और उन्हें घसीट कर देवता के शिविर में ले जाया गया. मामले में तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह ने कुल्लू पुलिस में शिकायत दी है. शिकायत में तहसीलदार ने आरोपियों से अपनी जान का खतरा भी बताया है. तहसीलदार ने कुल्लू पुलिस से उन्हें सुरक्षा देने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
पुलिस को दिए शिकायत पत्र में तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह ने कहा, "वह बीते दिन सरकारी कार्य में जुटे हुए थे और उनके सहयोगी भी इस दौरान उनके साथ थे, लेकिन तभी कुछ लोग देवता का रथ लेकर आए और उनके और उनके सहयोगियों के साथ मारपीट करने लगे. उसके बाद उन्हें घसीटकर देवता के शिविर में ले जाया गया".
तहसीलदार कुल्लू ने बताया कि उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया कि वह जानबूझकर जूते पहनकर देवता के टेंट में नहीं घुसे हैं. अगर फिर भी कोई गलती हुई है तो वह उसके लिए माफी मांगते हैं. लेकिन लोगों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उन्हें सरे आम ढालपुर में प्रताड़ित किया गया. ऐसे में अब जल्द से जल्द सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की भी पहचान की जानी चाहिए.
"तहसीलदार कुल्लू की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है. पुलिस इस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है":- संजीव चौहान, एएसपी कुल्लू
ये भी पढ़ें: तहसीलदार कुल्लू और देवता के हरियानो के बीच हुई झड़प, सोशल मीडिया में Video वायरल