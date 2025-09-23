ETV Bharat / state

करनाल में पराली जलाने वाले तीन किसानों पर FIR, तीन गुना लगा जुर्माना, दो साल तक MSP पर नहीं बेच पाएंगे फसल

करनाल: हरियाणा में पराली जलाने पर सख्त कानून बनाए गए हैं. करनाल में इस साल पराली जलाने के मामले में अब तक तीन किसानों पर FIR दर्ज करवाई जा चुकी है. साथ ही तीनों किसानों से नियमानुसार 30 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जा चुका है. साथ ही, मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल में तीनों किसानों की रेड एंट्री कर दी गई है. जिससे ये किसान अगले दो सीजन अपनी फसल एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे. तीनों किसान घरौंडा खंड से संबंधित है.

3 किसानों पर FIR दर्ज: इस मामले को लेकर डॉ. वजीर सिंह जिला कृषि उपनिदेशक करनाल ने बताया कि "किसान जसमेर निवासी गांव कैमला पर FIR दर्ज की गई है. किसान ने गांव मलिकपुर के रकबा के खेतों में धान की पराली जलाई थी. वहीं, किसान दिनेश कुमार निवासी फुरलक व किसान विक्की पुत्र राजकुमार निवासी गांव बीजना पर भी धान की पराली जलाने को लेकर मामला दर्ज किया गया है. पराली में आग लगाने पर वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत धारा 39 व भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत धारा 223 के अंतर्गत संबंधित थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है."

"टीमों का किया गठन": उन्होंने बताया कि "सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, इस वर्ष फसल अवशेषों की आगजनी की घटनाओं में जीरो बर्निंग का लक्ष्य दिया गया है. प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए उपायुक्त करनाल द्वारा जिला स्तरीय, खंड/तहसील स्तरीय व गांव स्तरीय कमेटी/एनफोर्समेंट टीम का गठन किया गया है. इन टीमों में लगभग 750 अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो आगजनी की घटनाओं को को रोकने के साथ साथ नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाएंगे."