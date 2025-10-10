ETV Bharat / state

थाना में घुसकर बनाया रील्स, दर्ज हुआ एफआईआर!

पलामू में थाना में रील्स बनाने को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है.

FIR lodged for making reels in police station in Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 9:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिला के मेदिनीनगर टाउन थाना में घुसकर दो युवकों के द्वारा रील्स बनाया गया है. जिसे बाद में युवकों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रील्स को अपलोड भी कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है और दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.

रील्स बनाने वाले दोनों युवकों को पुलिस पकड़ कर थाना ले गयी. उन दोनों ने लिखित में पुलिस को एक माफीनामा भी दिया है. जिसके बाद में पुलिस ने दोनों युवकों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया है.

इस पूरे मामले में टीओपी 1 के प्रभारी इंद्रदेव पासवान ने टाउन थाना में एक लिखित आवेदन दिया था. जिसके आधार पर रोहित पांडेय उर्फ डेविल पांडेय और सूरज कुमार नामक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया. दोनों युवकों पर बीएनएस की धारा 223(बी), 356(2), 353(2) और 3(5) लगाई गई है. थाना में दर्ज एफआईआर में लिखा गया है कि दोनों युवकों के रील्स के बैकग्राउंड में आपत्तिजनक आवाज है, जो दूसरे समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने वाली है.

मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि पूरे मामले में दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. दोनों लड़कों ने पुलिस को एक लिखित माफीनामा भी दिया है. सोशल मीडिया अकाउंट से रील्स को डिलीट कर दिया गया है. पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन और कार्रवाई कर रही है. दरअसल रील्स में थाना के अंदर हाजत के पास से एक युवक स्टाइल में बाहर निकला था और रील्स बनाया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

MEDININAGAR TOWN POLICE STATIONVIRAL REEL OF POLICE STATIONFIR LODGED FOR MAKING REELSपुलिस स्टेशन में में रील्स बनानेREELS IN POLICE STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.