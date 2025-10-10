ETV Bharat / state

थाना में घुसकर बनाया रील्स, दर्ज हुआ एफआईआर!

पलामूः जिला के मेदिनीनगर टाउन थाना में घुसकर दो युवकों के द्वारा रील्स बनाया गया है. जिसे बाद में युवकों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रील्स को अपलोड भी कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है और दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.

रील्स बनाने वाले दोनों युवकों को पुलिस पकड़ कर थाना ले गयी. उन दोनों ने लिखित में पुलिस को एक माफीनामा भी दिया है. जिसके बाद में पुलिस ने दोनों युवकों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया है.

इस पूरे मामले में टीओपी 1 के प्रभारी इंद्रदेव पासवान ने टाउन थाना में एक लिखित आवेदन दिया था. जिसके आधार पर रोहित पांडेय उर्फ डेविल पांडेय और सूरज कुमार नामक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया. दोनों युवकों पर बीएनएस की धारा 223(बी), 356(2), 353(2) और 3(5) लगाई गई है. थाना में दर्ज एफआईआर में लिखा गया है कि दोनों युवकों के रील्स के बैकग्राउंड में आपत्तिजनक आवाज है, जो दूसरे समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने वाली है.

मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि पूरे मामले में दोनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. दोनों लड़कों ने पुलिस को एक लिखित माफीनामा भी दिया है. सोशल मीडिया अकाउंट से रील्स को डिलीट कर दिया गया है. पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन और कार्रवाई कर रही है. दरअसल रील्स में थाना के अंदर हाजत के पास से एक युवक स्टाइल में बाहर निकला था और रील्स बनाया था.