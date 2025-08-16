ETV Bharat / state

दिल्ली दरगाह हादसा: छत गिरने से छह लोगों की मौत, BNS की धाराओं में मामला दर्ज - ACCIDENT NEAR HUMANYUN TOMB

निजामुद्दीन दरगाह शरीफ पट्टे शाह में दीवार गिरने के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 290, 125 और 106 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज.

दरगाह शरीफ पट्टे शाह दीवार गिरने के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
दरगाह शरीफ पट्टे शाह दीवार गिरने के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज (ETV Bharat)
By ANI

Published : August 16, 2025 at 10:20 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया. हुमायूं के मकबरे के पीछे स्थित फतेह शाह की दरगाह की छत और दीवार का एक हिस्सा अचानक ढह गया. हादसे के वक्त कई लोग दरगाह के अंदर मौजूद थे, जो मलबे के नीचे दब गए. इस दर्दनाक हादसे में छह लोगों की मौत हो गई.

घटना के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106, 125 और 290 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

रेस्क्यू ऑपरेशन का काम हुआ पूरा

मलबे में दबने वाले सभी लोगों को रेस्कयू कर लिया गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा हो चुका है. जॉइंट सीपी संजय जैन ने बताया कि दरगाह शरीफ पट्टे शाह परिसर की छत गिर गई थी जिसके बाद 10 लोगों को बचाकर एम्स ट्रॉमा सेंटर और एलएनजेपी भेजा गया था,जानकारी के मुताबिक 11 लोगों को मलबे से रेस्क्यू किया जा चुका है. सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी. मलबे से सभी को बाहर निकालने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है.

हुमायूं की कब्र के पीछे स्थित है मकबरा

बताया जा रहा है कि यह दरगार निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं की कब्र के पीछे स्थित है. शाम के समय अचानक यहां छत की दावीर ढह गई, जिसकी चपेट में करीब एक दर्जन लोगों के आने के बाद चीख-पुकार मच गई. आनन-फानन में पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड को फोन किया गया. थोड़ी ही देर में फायरकर्मी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अग्निशमन दल के कर्मचारियों की टीम ने तेजी से मलबा हटाया और लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया.

जानिए सूफी संत पत्ते शाह के बारे में ?

अपने प्रकृति प्रेम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर सूफी संत पत्ते शाह का जन्म सन 1607 में हुआ था. वह पर्यावरण को उस दौर में इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने कई रचनाओं में पेड़-पौधों और पत्तों का जिक्र किया है. इसी वजह से उनका उपनाम ही ‘पत्ते’ पड़ गया. उनका पूरा नाम मखदूम शाह पत्ते था. उन्हें फारसी और उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान था और वह एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं. अपनी कविताओं में प्रकृति प्रेम और आध्यात्म पर प्रकाश डाला है.वह उस दौर के जाने-मानें विद्वान और कवि में से एक जाने जाते हैं. निजामुद्दीन इलाके में मखदूम शाह पत्ते यानी पत्ते शाह की ये प्रसिद्द दरगाह पर आज भी सभी धर्मों के श्रद्धालु आते हैं और उन्हें याद करते हैं. 1695 मे पत्ते शाह का निधन हो गया था.

