जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू पर एफआईआर, किसान क्रेडिट कार्ड से फर्जीवाड़ा मामला

बालेश्वर साहू 2015 से 2020 तक बम्हनीडीह सहकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था.

JAIJAIPUR MLA BALESHWAR SAHU
जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 12:07 PM IST

3 Min Read
जांजगीर चांपा: जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ चांपा थाना में FIR दर्ज की गई है. एडिशनल एसपी उमेश कुमार कश्यप ने एफआईआर के बारे में जानकारी दी.

बालेश्वर साहू 2015 से 2020 तक सहकारी बैंक बम्हनीडीह चांपा में मैनेजर के पद पर पदस्थ थे. गौतम राठौर उनके अधीनस्थ कर्मचारी था. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने सरवानी गांव के किसान राजकुमार शर्मा की 50 एकड़ जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपये का लोन निकाला और पैसे हड़प लिए.

जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू पर एफआईआर (ETV Bharat Chhattisgarh)

विधायक पर किसान के साथ धोखाधड़ी का आरोप: सहकारी बैंक में मैनेजर के पद पर पदस्थ रहने के दौरान जैजैपुर विधायक ने किसान को लोन दिलवाने का झांसा दिया. किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलवाने के लिए पहले एचडीएफसी बैंक में दो खाता खुलवाया. इसके बाद राजकुमार से पैसे बैंक में जमा करने की बात कहकर 5-5 कर दो बार ब्लैंक चेक लिए.

किसान के खाते में राशि आने के बाद बालेश्वर साहू ने 15 जनवरी 2015 को फर्जी हस्ताक्षर कर उस खाते से 51 हजार रुपये निकाले. इतना ही नहीं अपनी पत्नी आशा बालेश्वर साहू के खाते में भी 7 लाख 50 हजार रुपये डलवाया. इसके बाद भी साल 2020 तक कई बार 42 लाख 78 हजार रुपये फर्जी तरीके से खाते से निकाल लिए. जिसकी जानकारी किसान को नहीं दी.

Jaijaipur MLA Baleshwar Sahu
गौतम राठौर, बालेश्वर साहू का अधीनस्थ कर्मचारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

बैंक से किसान को मिली लाखों रुपये के ट्रांजेक्शन की जानकारी: बैंक से अधिकारी ने किसान राजकुमार को फोन किया. उससे पूछा कि क्या आपने अपने ख़ाता से पैसा निकालने के लिए बालेश्वर साहू को अधिकृत किया है. ये सुनते ही किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई. राजकुमार शर्मा तुरंत बैंक पहुंचा और अपने खाते की डीटेल निकलवाई. इसके बाद वह बालेश्वर साहू के पास पहुंचा और अपने पैसों की मांग की.

विधानसभा चुनाव में किसान के पैसे खर्च करने का आरोप: बालेश्वर साहू ने 6 माह के भीतर ब्याज के साथ पैसा लौटने का आश्वासन दिया. इसी बीच विधानसभा चुनाव हुए. गौतम राठौर ने उस राशि को चुनाव मे खर्च होना बताया. 6 माह बाद भी पैसा नहीं लौटाया. इसके कुछ दिनों बाद गौतम राठौर ने उस राशि को विधानसभा चुनाव में खर्च करना बताया. जिसके बाद राजकुमार शर्मा ने बालेश्वर साहू और गौतम राठौर पर गलत तरीके से पैसा निकालने की शिकायत चांपा थाने में की.

किसान से 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू और सेल्समैन ने मिलकर धोखाधड़ी की की शिकायत मिली. एचडीएफसी और किसान क्रेडिट लोन के नाम पर कुल 42 लाख 78 हजार रुपये निकाले हैं. अलग अलग चैक के माध्यम से पैसे निकले गए. जिसकी जांच की जा रही है. कार्रवाई की जाएगी- एडिशनल एसपी उमेश कुमार कश्यप

विधायक के खिलाफ चांपा थाने में FIR: जिसके बाद चांपा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. आवेदक राजकुमार शर्मा, उसकी पत्नी और मां से बयान लिया. इसके द्वारा राशि नहीं निकालने की जानकारी मिलने पर जिला सहकारी बैंक के 5 कर्मचारियों के साथ अन्य लोगों का बयान दर्ज किया गया. सभी दस्तावेज और बयान के आधार पर चांपा पुलिस ने बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ धारा 420, 468, 267,और 34 भारतीय दण्ड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया.

