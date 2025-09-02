बीकानेर : बीछवाल थाने में न्यायालय के आदेश से फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. दरअसल, जोधपुर निवासी राधा फिल्म एंड हॉस्पिटैलिटी के सीईओ और लाइन प्रोड्यूसर का काम करने वाले प्रतीक राज माथुर ने इस्तगासे के जरिए यह मामला दर्ज कराया है. बीछवाल थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण ने बताया कि मामला दर्ज हो गया है और अब अनुसंधान किया जाएगा.

क्या है मामला : पुलिस में दी रिपोर्ट में माथुर ने आरोप लगाया कि एक फिल्म के लिए उन्हें लाइन प्रोड्यूसर बनाया गया. फिल्म की सारी व्यवस्थाएं उनकी और से की गईं. परिवादी का आरोप है कि उन्हें बीकानेर में एक होटल में मुलाकात के लिए बुलाकर बुरा बर्ताव किया गया. साथ ही उनका भुगतान भी नहीं किया गया और उन्हें काम से भी हटा दिया गया. पुलिस रिपोर्ट में माथुर ने फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली, प्रोडक्शन मैनेजर उत्कर्ष बाली और अरविंद गिल पर ये आरोप लगाए हैं.

इसे भी पढ़ें. 'उदयपुर फाइल्स' के निर्माता को मिली धमकी, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

15 दिन पुरानी घटना : बताया गया है कि घटना 17 अगस्त की है. परिवादी का दावा है कि इसको लेकर उसने पुलिस में मुकदमा दर्ज करना चाहा, लेकिन उसकी FIR दर्ज नहीं हो पाई. तब उसने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेश पर अब इस्तगासे के जरिए यह मामला दर्ज हुआ है. FIR में माथुर ने आरोप लगाया कि उसने फिल्म की शूटिंग की व्यवस्था को लेकर कई तरह के इंतजाम किए और इसमें उसका खर्चा हुआ, लेकिन उसको कोई भुगतान नहीं किया गया.