केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के खिलाफ झूठी खबर चलाने का मामला, तीन यूट्यूबर्स पर FIR, कड़ी कार्रवाई की मांग

राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ भ्रामक खबर चलाने के आरोप में प्राथमिकी ( Etv Bharat/Rewari Police )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 13, 2025 at 2:54 PM IST 2 Min Read

रेवाड़ी: केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कांग्रेस में शामिल होने संबंधी तारीख तय कर तथ्यहीन और भ्रामक खबरें चलाने के आरोप में रेवाड़ी जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में 3 YouTube चैनलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. 12 सितंबर को दर्ज प्राथमिकी में हिन्दुस्तान नाउ, हरियाणा रथ रेवाड़ी और खबरी जी नामक यूट्यूब चैनल को आरोपी बनाया गया है. केंद्रीय मंत्री के पीए के बयान पर प्राथमिकीः केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सहायक (PA) नरेश कुमार के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. नरेश कुमार ने बताया कि "इन सभी यूट्यूब चैनलों ने बिना पक्ष लिए पत्रकारिता के साथ सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया है. इन सभी के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए रेवाड़ी SP से मांग की गई है."