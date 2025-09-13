केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के खिलाफ झूठी खबर चलाने का मामला, तीन यूट्यूबर्स पर FIR, कड़ी कार्रवाई की मांग
रेवाड़ी में राव इंद्रजीत सिंह के निजी सचिव की शिकायत पर 3 यूट्यूब चैनलों पर मामला दर्ज किया गया है.
Published : September 13, 2025 at 2:54 PM IST
रेवाड़ी: केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कांग्रेस में शामिल होने संबंधी तारीख तय कर तथ्यहीन और भ्रामक खबरें चलाने के आरोप में रेवाड़ी जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में 3 YouTube चैनलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. 12 सितंबर को दर्ज प्राथमिकी में हिन्दुस्तान नाउ, हरियाणा रथ रेवाड़ी और खबरी जी नामक यूट्यूब चैनल को आरोपी बनाया गया है.
केंद्रीय मंत्री के पीए के बयान पर प्राथमिकीः केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सहायक (PA) नरेश कुमार के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. नरेश कुमार ने बताया कि "इन सभी यूट्यूब चैनलों ने बिना पक्ष लिए पत्रकारिता के साथ सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया है. इन सभी के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए रेवाड़ी SP से मांग की गई है."
क्या है प्राथमिकी मेंः नरेश शर्मा की ओर दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि "बीते कुछ दिनों से इन यूट्यूब चैनलों द्वारा राव इंद्रजीत सिंह के कांग्रेस में शामिल होने और इसकी तारीख तय होने संबंधी भ्रामक समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं. न केवल यह खबरें प्रसारित की गई, बल्कि इस मुद्दे पर बाकायदा डिबेट कर मंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास भी किया गया. समाचार चलाने से पहले किसी भी चैनल ने मंत्री कार्यालय से पक्ष जानने का प्रयास नहीं किया, जो पत्रकारिता की मूल आचार संहिता का उल्लंघन है. यह पूरी तरह एक सोची-समझी साजिश के तहत मंत्री की छवि खराब करने का प्रयास है."
क्या बोले थानाध्यक्षः रामपुरा थाना प्रभारी विद्यासागर ने बताया है कि "केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पीए की तरफ से शिकायत मिली थी कि 3 यूट्यूबर की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं. इसी पर कारवाई करते हुए मामला दर्ज किया है."