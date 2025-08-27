रामपुर: अभिलेखों में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी करके सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. इनमें तत्कालीन राजस्वकर्मी भी शामिल हैं. जिलाधिकारी के आदेश पर गठित टीम की संस्तुति के बाद यह कार्रवाई की गई है.

जानकारी के मुताबिक, अभिलेखों में फर्जीवाड़ा करके अवैध तरीके से सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया था. साथ ही अभिलेखों को गायब करने और क्षतिग्रस्त करने का भी मामला सामने आया था. जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 23 व्यक्तियों और तत्कालीन राजस्वकर्मियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया.

अधिकारियों की मानें, तो तहसील सदर के ग्राम शहीद नगर और अजीतपुर की सरकारी जमीन पर फर्जी प्रविष्टियों, भूमि का अवैध रूप से क्रय-विक्रय करने और अवैध कब्जों की शिकायत मिली थी. इसकी जांच के लिए जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने अपर जिलाधिकारी न्यायिक, उप जिलाधिकारी सदर, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी और डिप्टी कलेक्टर की टीम गठित की थी.

जांच में आरोप सही पाए गए: इस टीम द्वारा जांच में पाया गया कि ग्राम शहीदनगर हरदोपट्टी की सरकारी भूमि कुछ व्यक्तियों के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के फर्जी रूप से दर्ज हैं. इसके लिए अभिलेखों में फेरबदल किया गया है. समिति की संस्तुति पर 23 व्यक्तियों सहित मामले में शामिल तत्कालीन राजस्व कर्मियों के विरुद्ध जालसाजी, धोखाधड़ी जैसे गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह ने बताया कि यह भूमि मुख्य हाइवे पर स्थित है. इस पर कथित कारबाजार के रूप में कुछ व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर लिया था. उन्होंने बताया कि जनपद में ऐसी अन्य सरकारी भूमियों के संबंध में भी जांच कराई जा रही है. सरकारी जमीन को क्षतिग्रस्त करने और अभिलेखों में फर्जीवाड़ा करने के मामले में जिला प्रशासन द्वारा आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.

