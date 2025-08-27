ETV Bharat / state

रामपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा; तत्कालीन राजस्वकर्मियों सहित 23 लोगों पर केस दर्ज - RAMPUR NEWS

जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह ने बताया कि यह भूमि मुख्य हाइवे पर स्थित है. इस पर कुछ व्यक्तियों का अवैध कब्जा है.

रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा.
रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read

रामपुर: अभिलेखों में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी करके सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. इनमें तत्कालीन राजस्वकर्मी भी शामिल हैं. जिलाधिकारी के आदेश पर गठित टीम की संस्तुति के बाद यह कार्रवाई की गई है.

जानकारी के मुताबिक, अभिलेखों में फर्जीवाड़ा करके अवैध तरीके से सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया था. साथ ही अभिलेखों को गायब करने और क्षतिग्रस्त करने का भी मामला सामने आया था. जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 23 व्यक्तियों और तत्कालीन राजस्वकर्मियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया.

अधिकारियों की मानें, तो तहसील सदर के ग्राम शहीद नगर और अजीतपुर की सरकारी जमीन पर फर्जी प्रविष्टियों, भूमि का अवैध रूप से क्रय-विक्रय करने और अवैध कब्जों की शिकायत मिली थी. इसकी जांच के लिए जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने अपर जिलाधिकारी न्यायिक, उप जिलाधिकारी सदर, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी और डिप्टी कलेक्टर की टीम गठित की थी.

जांच में आरोप सही पाए गए: इस टीम द्वारा जांच में पाया गया कि ग्राम शहीदनगर हरदोपट्टी की सरकारी भूमि कुछ व्यक्तियों के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के फर्जी रूप से दर्ज हैं. इसके लिए अभिलेखों में फेरबदल किया गया है. समिति की संस्तुति पर 23 व्यक्तियों सहित मामले में शामिल तत्कालीन राजस्व कर्मियों के विरुद्ध जालसाजी, धोखाधड़ी जैसे गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह ने बताया कि यह भूमि मुख्य हाइवे पर स्थित है. इस पर कथित कारबाजार के रूप में कुछ व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर लिया था. उन्होंने बताया कि जनपद में ऐसी अन्य सरकारी भूमियों के संबंध में भी जांच कराई जा रही है. सरकारी जमीन को क्षतिग्रस्त करने और अभिलेखों में फर्जीवाड़ा करने के मामले में जिला प्रशासन द्वारा आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: जौनपुर में मौत का नाला; करंट लगने से नाले में बहे युवक-युवती का शव 27 घंटे बाद बरामद

रामपुर: अभिलेखों में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी करके सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. इनमें तत्कालीन राजस्वकर्मी भी शामिल हैं. जिलाधिकारी के आदेश पर गठित टीम की संस्तुति के बाद यह कार्रवाई की गई है.

जानकारी के मुताबिक, अभिलेखों में फर्जीवाड़ा करके अवैध तरीके से सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया था. साथ ही अभिलेखों को गायब करने और क्षतिग्रस्त करने का भी मामला सामने आया था. जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 23 व्यक्तियों और तत्कालीन राजस्वकर्मियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया.

अधिकारियों की मानें, तो तहसील सदर के ग्राम शहीद नगर और अजीतपुर की सरकारी जमीन पर फर्जी प्रविष्टियों, भूमि का अवैध रूप से क्रय-विक्रय करने और अवैध कब्जों की शिकायत मिली थी. इसकी जांच के लिए जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने अपर जिलाधिकारी न्यायिक, उप जिलाधिकारी सदर, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी और डिप्टी कलेक्टर की टीम गठित की थी.

जांच में आरोप सही पाए गए: इस टीम द्वारा जांच में पाया गया कि ग्राम शहीदनगर हरदोपट्टी की सरकारी भूमि कुछ व्यक्तियों के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के फर्जी रूप से दर्ज हैं. इसके लिए अभिलेखों में फेरबदल किया गया है. समिति की संस्तुति पर 23 व्यक्तियों सहित मामले में शामिल तत्कालीन राजस्व कर्मियों के विरुद्ध जालसाजी, धोखाधड़ी जैसे गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह ने बताया कि यह भूमि मुख्य हाइवे पर स्थित है. इस पर कथित कारबाजार के रूप में कुछ व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर लिया था. उन्होंने बताया कि जनपद में ऐसी अन्य सरकारी भूमियों के संबंध में भी जांच कराई जा रही है. सरकारी जमीन को क्षतिग्रस्त करने और अभिलेखों में फर्जीवाड़ा करने के मामले में जिला प्रशासन द्वारा आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: जौनपुर में मौत का नाला; करंट लगने से नाले में बहे युवक-युवती का शव 27 घंटे बाद बरामद

For All Latest Updates

TAGGED:

FIR LODGED AGAINST 23 PEOPLE RAMPURRAMPUR REVENUE OFFICIALS FIR LODGEरामपुर में राजस्वकर्मियों पर एफआईआरRAMPUR GOVERNMENT LAND FRAUD CASERAMPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

आज बच्चे-टीचर साथ डांस करते हैं, हम तो खुलकर बोल भी नहीं पाते थे...शुभांशु शुक्ला पहुंचे अपने स्कूल, बचपन की यादें शेयर कीं

यूपी में इको-टूरिज्म को लगेंगे पंख; लखीमपुर की चंदन चौकी में वेलनेस सेंटर, एडवेंचर एक्टिविटी की मिलेगी सुविधा, जानें योगी सरकार का प्लान

LDA का ऐलान; नई कॉलोनियों में जमीन देने वाले किसानों को 8 दिन में मिलेगा 4 गुना मुआवजा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दशहरा, दिपावली, छठ पर यात्रियों को राहत, रांची-गोरखपुर के बीच चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.