मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव के भाई के खिलाफ FIR, जमीन के सौदे में फर्जीवाड़े का आरोप, कोर्ट के आदेश पर एक्शन
22.10 बीघा जमीन का सौदा 14 करोड़ में किया, पैसा लेने के बाद भी नहीं दी पूरी जमीन, रकम वापस मांगने पर धमकाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2025 at 5:16 PM IST
लखनऊ : मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर बिष्ट के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है. यह कार्रवाई धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के आदेश पर की गई. विष्ट पर जमीन के सौदे में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है. गोमती नगर थाने में मुकदमा लिखा गया है. गोमती नगर थाने के इंस्पेक्टर ने इसकी पुष्टि की है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
अपर्णा यादव भाजपा नेता होने के साथ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं. लखनऊ के गोमती नगर थाने में उनके भाई चंद्रशेखर बिष्ट के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है. गोमती नगर थाने के इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि ठाकुर सिंह मनराल की ओर से विष्ट के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट का सहारा लिया गया था. कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है. जांच की जा रही है.
जमीन का कारोबार करते हैं चंद्रशेखर सिंह बिष्ट : इंस्पेक्टर ने बताया कि ठाकुर सिंह मनराल ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर सिंह बिष्ट की मर्चेंटाइल इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है. वह इसके जरिए जमीन का कारोबार करते हैं. उनके पिता ने बिष्ट से उनके आवास पर मुलाकात की थी. इस दौरान 22.10 बीघा जमीन का सौदा 14 करोड़ में तय हुआ था. इसके बाद चंद्रशेखर को चेक व अन्य माध्यमों से 14 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया. इसके बावजूद मात्र 13400 वर्ग फुट जमीन ही उपलब्ध कराई गई. जबकि 22 बीघा जमीन का ₹1100 प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पूरा पेमेंट किया गया था.
पैसा वापस मांगने पर धमकाया : चंद्रशेखर सिंह बिष्ट की ओर से जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई. कब्जा भी नहीं दिया गया. ठाकुर सिंह मनराल के अनुसार जमीन देने या पैसा वापस करने की बात कहने पर बिष्ट नाराज हो गए. उन्होंने जान से मारने की धमकी दी. इसकी जानकारी विष्ट के माता-पिता और बहन अपर्णा यादव को भी दी गई. इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ. पुलिस और अफसरों से कार्रवाई के लिए गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद कोर्ट का सहारा लेना पड़ा.
यह भी पढ़ें : रियलिटी शो हाउस अरेस्ट को बैन करने की मांग, अपर्णा यादव बोलीं- महिलाओं से अभद्रता कतई बर्दाश्त नहीं