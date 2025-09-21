ETV Bharat / state

मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव के भाई के खिलाफ FIR, जमीन के सौदे में फर्जीवाड़े का आरोप, कोर्ट के आदेश पर एक्शन

22.10 बीघा जमीन का सौदा 14 करोड़ में किया, पैसा लेने के बाद भी नहीं दी पूरी जमीन, रकम वापस मांगने पर धमकाया.

अपर्णा यादव के भाई पर मुकदमा.
अपर्णा यादव के भाई पर मुकदमा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर बिष्ट के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है. यह कार्रवाई धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के आदेश पर की गई. विष्ट पर जमीन के सौदे में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है. गोमती नगर थाने में मुकदमा लिखा गया है. गोमती नगर थाने के इंस्पेक्टर ने इसकी पुष्टि की है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

अपर्णा यादव भाजपा नेता होने के साथ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं. लखनऊ के गोमती नगर थाने में उनके भाई चंद्रशेखर बिष्ट के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है. गोमती नगर थाने के इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि ठाकुर सिंह मनराल की ओर से विष्ट के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट का सहारा लिया गया था. कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है. जांच की जा रही है.

जमीन का कारोबार करते हैं चंद्रशेखर सिंह बिष्ट : इंस्पेक्टर ने बताया कि ठाकुर सिंह मनराल ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर सिंह बिष्ट की मर्चेंटाइल इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है. वह इसके जरिए जमीन का कारोबार करते हैं. उनके पिता ने बिष्ट से उनके आवास पर मुलाकात की थी. इस दौरान 22.10 बीघा जमीन का सौदा 14 करोड़ में तय हुआ था. इसके बाद चंद्रशेखर को चेक व अन्य माध्यमों से 14 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया. इसके बावजूद मात्र 13400 वर्ग फुट जमीन ही उपलब्ध कराई गई. जबकि 22 बीघा जमीन का ₹1100 प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पूरा पेमेंट किया गया था.

पैसा वापस मांगने पर धमकाया : चंद्रशेखर सिंह बिष्ट की ओर से जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई. कब्जा भी नहीं दिया गया. ठाकुर सिंह मनराल के अनुसार जमीन देने या पैसा वापस करने की बात कहने पर बिष्ट नाराज हो गए. उन्होंने जान से मारने की धमकी दी. इसकी जानकारी विष्ट के माता-पिता और बहन अपर्णा यादव को भी दी गई. इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ. पुलिस और अफसरों से कार्रवाई के लिए गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद कोर्ट का सहारा लेना पड़ा.

यह भी पढ़ें : रियलिटी शो हाउस अरेस्ट को बैन करने की मांग, अपर्णा यादव बोलीं- महिलाओं से अभद्रता कतई बर्दाश्त नहीं

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANDRASHEKHAR BISHT CASEACTION AGAINST APARNA YADAV BROTHERLAND DEAL FRAUD COURT ORDER ACTIONअपर्णा यादव चंद्रशेखर बिष्टLAND DEAL FRAUD FIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.