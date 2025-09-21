ETV Bharat / state

मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव के भाई के खिलाफ FIR, जमीन के सौदे में फर्जीवाड़े का आरोप, कोर्ट के आदेश पर एक्शन

लखनऊ : मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव के भाई चंद्रशेखर बिष्ट के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है. यह कार्रवाई धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के आदेश पर की गई. विष्ट पर जमीन के सौदे में फर्जीवाड़ा करने का आरोप है. गोमती नगर थाने में मुकदमा लिखा गया है. गोमती नगर थाने के इंस्पेक्टर ने इसकी पुष्टि की है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

अपर्णा यादव भाजपा नेता होने के साथ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं. लखनऊ के गोमती नगर थाने में उनके भाई चंद्रशेखर बिष्ट के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है. गोमती नगर थाने के इंस्पेक्टर बृजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि ठाकुर सिंह मनराल की ओर से विष्ट के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट का सहारा लिया गया था. कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है. जांच की जा रही है.

जमीन का कारोबार करते हैं चंद्रशेखर सिंह बिष्ट : इंस्पेक्टर ने बताया कि ठाकुर सिंह मनराल ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर सिंह बिष्ट की मर्चेंटाइल इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है. वह इसके जरिए जमीन का कारोबार करते हैं. उनके पिता ने बिष्ट से उनके आवास पर मुलाकात की थी. इस दौरान 22.10 बीघा जमीन का सौदा 14 करोड़ में तय हुआ था. इसके बाद चंद्रशेखर को चेक व अन्य माध्यमों से 14 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया. इसके बावजूद मात्र 13400 वर्ग फुट जमीन ही उपलब्ध कराई गई. जबकि 22 बीघा जमीन का ₹1100 प्रति वर्ग फीट के हिसाब से पूरा पेमेंट किया गया था.