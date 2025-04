ETV Bharat / state

लखनऊ में लोक गायिका नेहा राठौर के खिलाफ FIR दर्ज, पहलगाम आतंकी हमले पर देश विरोधी टिप्पणी करने का आरोप - NEHA RATHORE POST

नेहा सिंह राठौर. ( Photo Credit; X Post )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 28, 2025 at 7:27 AM IST | Updated : April 28, 2025 at 7:34 AM IST 4 Min Read

लखनऊः चर्चित लोक गीत गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार किए गए पोस्ट को लेकर यह मुकदमा गुडंबा क्षेत्र में रहने वाले कवि अभय प्रताप सिंह ने दर्ज कराया है. अभय प्रताप सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि नेहा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए र्निदोषों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने एक्स हैंडल और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक पोस्ट कर राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का काम किया है.

कुर्सी रोड स्थित वुडलैंड पेराडाइज निवासी कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द्वारा पर्यटकों को उनका धर्म पुछकर गोली मार दी गई थी. जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी. इस मामले में लोक गायिका व तथाकथित कवयित्रि अंबेडकरनगर की हीडी पकड़िया निवासी नेहा राठौर अपने एक्स हैंडल से लगातार अमर्यादित टिप्पणी कर रही हैं.

नेहा राठौर सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो के जरिए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों पर सवाल खड़े कर रही हैं. दो समुदाय के विरुद्ध आपसी सौहार्द बिगाड़ने, शांति व्यवस्था भंग करने के लिए नेहा सिंह लागातार पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश विरोधी बातें कर रही हैं. यही नहीं उनके बयान पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहे हैं. पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर की प्रसंशा भी हो रही है. सभी देश विरोधी बयान पाकिस्तान की मीडिया में भारत के खिलाप प्रयोग किए जा रहे हैं. संकट की ऐसी स्थित में नेहा सिंह भारत के खिलाफ बयानबाजी के कारण कवि समाज के साथ पूरे देश के मान और सम्मान को ठेस पहुंचा है. हजरतगंज एसीपी विकास जायसवाल ने बताया कि पहलगाम हमले को लेकर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर नेहा सिंह राठौर पर 11 धारा में एफआईआर दर्ज किया गया है. नेहा के खिलाफ अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक ने तहरी दी थी. मामले की जांच की जा रही है. एफआईआर दर्ज होने के बाद नेहा राठौर ने X पर लिखा है कि 'मेरे ऊपर FIR हो गई है…होनी भी चाहिए. एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है! लोकतंत्र का साइज़ तो देखो! दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई! धन्यवाद योगी आदित्यनाथ'. आगे लिखा है कि मेरे ऊपर लखनऊ में FIR दर्ज़ हो चुकी है… क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है. मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपये हैं, जिसमें से 500 रुपये तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी. बता दें कि नेहा ने X पर 23 अप्रैल को लिखा था कि 'मोदी जी 19 अप्रैल को जम्मू जाने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई. तीन दिन बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 27 पर्यटक मारे गये. मोदीजी की जम्मू यात्रा किस बहाने से स्थगित की गई? क्या किसी आतंकी हमले की आशंका थी'? इसी दिन एक और पोस्ट किया 'नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री ने आतंकी हमले की पर्ची क्यों नहीं निकाली? वो तो चमत्कारी बाबा है…उसे तो पता ही रहा होगा! क्या वो चाहता था कि देशवासी आतंकी हमलों में मारे जाएँ? या उसे पता था कि ऐसे हमलों से भाजपा को भावनात्मक लाभ मिलेगा? क्या लगता है? नेहा राठौर पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार प्रधानमंत्री, भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए सवाल पूछ रही हैं. इसको लेकर दिन में कई वीडियो और विचार उनके X अकाउंट से पोस्ट हो रहे हैं. इसे भी पढ़ें-Manipur Violence : 'कईसन बा तोहार चौकीदरिया हो… इज्जतिया लुटाई गईले हो!' नेहा राठौर का मणिपुर की घटना पर गीत

