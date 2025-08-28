ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- विशेष अधिनियमों के दायरे में आने वाले मामलों में पुलिस खुद दर्ज नहीं कर सकती FIR - ALLAHABAD HIGH COURT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि चेक बाउंस, घरेलू हिंसा जैसे मामलों में सक्षम फोरम में शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान है.

Photo Credit: ALLAHABAD HIGH COURT
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: ALLAHABAD HIGH COURT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 9:38 PM IST

4 Min Read

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विशेष अधिनियमों के दायरे में आने वाले मामलों की प्राथमिकी नहीं दर्ज हो सकती है. ऐसे मामलों के लिए सक्षम फोरम में शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान है. इनमें पुलिस की ओर दर्ज एफआईआर अवैध है.

कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द कर दिया. अदालत ने धोखाधड़ी और ठगी के मुकदमों को जारी रखने की अनुमति दी. यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने सुधीर कुमार गोयल की अर्जी पर दिया.

धोखाधड़ी और ठगी के मुकदमे चलते रहेंगे: बुलंदशहर के कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी शिकायतकर्ता ने सुधीर गोयल के साथ दो भूखंड बुक किए और 30 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया. आरोप है कि याची ने उन भूखंडों को तृतीय पक्ष को बेच दिया. इसके बाद में चार रिफंड चेक जारी किए, जो सभी बाउंस हो गए. पुलिस ने उसके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की. इस मुकदमे की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करते हुए याची ने हाईकोर्ट में अर्जी दा​खिल की.

पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करना गलत: याची के वकील ने कहा कि चेक बाउंस मामले में प्राथमिकी दर्ज करना और उसके बाद की कानूनी कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है. चेक बाउंस मामले में किसी भी अपराध का संज्ञान केवल चेक धारक की लिखित शिकायत के आधार पर ले सकती है, न कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर. अदालत ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया.

आरोपों पर फिर से विचार करने का आदेश: याची के वकील ने एन. हरिहर कृष्णन बनाम जे. थॉमस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसने पुष्टि की कि धारा 138 एन आई एक्ट के तहत अपराध के लिए एक लिखित शिकायत अनिवार्य है और पुलिस रिपोर्ट पर्याप्त नहीं है. अदालत ने एनआई एक्ट से संबंधित याची के खिलाफ लगाए गए आरोपों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया. साथ ही ट्रायल कोर्ट को अन्य अपराधों धोखाधड़ी और विश्वासघात के लिए आरोपों पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया.

इन मामले में पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करा सकती: उत्तर प्रदेश पुलिस और अभियोजन निदेशालय के सहयोग से एक सूची तैयार कराई गयी है. इस सूची में ऐसे विशेष अ​धिनियम शामिल किए गए हैं, जिनमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अ​धिकार नहीं है. इनमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, खान और खनिज अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और विभिन्न पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा अधिनियम शामिल हैं. संबंधित विभाग या सक्षम व्यक्ति को इन मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए भेजना होगा.

इन अधिनियम में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर सकती है: नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट, शस्त्र अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार है.

जिला न्यायाधीशों को हाईकोर्ट का आदेश, यांत्रिक रूप से आदेश पारित न करें मजिस्ट्रेट: हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की है कि अवैध तरीके से दर्ज मुकदमों पर यांत्रिक रूप से बिना विचार किए आदेश पारित कर रहे हैं. इससे हाईकोर्ट पर अनावश्यक मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है.

कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों को विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे सभी न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाएं और उन्हें विशेष अधिनियमों के उल्लंघन में दायर पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान न लेने का निर्देश दें. आदेश की एक प्रति उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक (अभियोजन) और डॉ. भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी के अतिरिक्त महानिदेशक को भेजने का निर्देश दिया.

