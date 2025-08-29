शाहजहांपुर : रोजा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत मामले में पुलिस ने तीन सूदखोरों सहित एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है. तीनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकाने का आरोप है. पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है. एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि सचिन ग्रोवर की सास की ओर से दी गई तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. मामले में पांच टीमें गठित की गई हैं.

बता दें, हैंडलूम कारोबारी सचिन ग्रोवर ने पत्नी शिवांगी ग्रोवर के साथ 26 अगस्त की रात सुसाइड कर लिया था. सुसाइड से पहले अपने चार साल के बच्चे फतेह को भी मार दिया था. पुलिस जांच में 13 पेज का सुसाइड नोट मिला. सुसाइड नोट में थाना सदर बाजार क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी निवासी शैंकी आनंद, विक्की बग्गा और चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौक निवासी देवांग खन्ना पर पैसे के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है. सचिन ने तीनों से ब्याज पर रुपये उधार लिए थे. आरोप है कि तीनों मनचाहा ब्याज वसूलते थे और परेशान करते थे.

सचिन की सास ने कराया केस : शिवांगी की मां संध्या मिश्रा की तहरीर पर पुलिस ने शैंकी आनंद, विक्की बग्गा और देवांग खन्ना के खिलाफ आत्महत्या के लिए उसकाने समेत दो धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.

संध्या मिश्रा ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपी बेटी व दामाद को प्रताड़ित करने के साथ बेइज्जती करने की भी धमकी देते थे. इसी से परेशान होकर बेटी शिवांगी व दामाद सचिन ने चार साल के अपने बेटे फतेह को जहर पिलाने के बाद सुसाइड कर लिया.

हैंडलूम कारोबारी सचिन ग्रोवर ने परिवार के साथ सुसाइड कर लिया था. (फुटेज सोर्स- पुलिस मीडिया सेल)

सचिन ने अपने भाई के लिए सुसाइड नोट लिखा- मेरे मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा है रोहित

सचिन ने लिखा- अब ये सब कर रहा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना. मैंने अपने साथ शिवांगी की लाइफ भी बर्बाद कर दी. हमारे कर्ज अनोखे नहीं थे, जो सब घाव बनाकर हमारा जीवन कष्ट वाला बना दिया. मेरे मरने के बाद घर बेच कर बैंक का सैटलमेंट कर देना. अगर कुछ पैसा बचता है तो वह तुम्हारा है रोहित. कार, स्कूटी, मोबाइल, इंश्योरेंस सब कुछ तुम्हारा है.

जब यह लेटर किसी को मिलेगा, तब तक मैं, मेरी बीवी शिवांगी और हमारा बेटा फतेह इस दुनिया में नहीं रहेंगे. मेरा सब कुछ खत्म हो चुका होगा. मेरी जिंदगी तभी से बर्बाद हुई, जब मैंने बरेली में बिजनेस करने की सोची. उस वक्त लॉकडाउन था. बिजनेस के चलते मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया. मेरी फैक्ट्री, मेरी ससुराल का घर और उनके गहने सब गिरवी था.

सचिन ग्रोवर ने लिखा- उस वक्त मेरे सास-ससुर, साले और मेरी पत्नी शिवांगी ने मुझे फुल सपोर्ट किया. चाहे पैसों का सपोर्ट हो या मॉरल सपोर्ट. उन्होंने मेरा साथ दिया. मगर मेरे घर से मुझे कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला. न दोनों भाइयों से, न मां से और न ही मेरे दोस्तों से.

30 प्रतिशत ब्याज पर पैसे देता दोस्त : सचिन ने दोस्तों पर भी धोखे का आरोप लगाते हुए लिखा- मेरा एक दोस्त है शैंकी आनंद. मैंने उससे भी लोन लिया था. वो मुझसे 30% ब्याज पर पैसे वसूलता था. जब भी जरूरत पड़ती थी, तो वो उस वक्त अपने दोस्तों से पैसे दिलवा देता था. मगर बदले में भारी ब्याज भी वसूलता था. मैं उसका सारा पैसा चुका देता था. फिर भी वो मुझे हर कहीं बदनाम करता था. मेरी और मेरे परिवार की मौत में उसी का सबसे बड़ा हाथ है. मेरे उसके साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन दोस्त होकर भी उसने मुझे धोखा दिया.

अब टूट चुका हूं, हिम्मत नहीं बची मुझमें : सचिन ग्रोवर ने आगे लिखा- मेरे दोस्त शैंकी और उसके साथियों ने मुझे समाज में खूब बदनाम किया. मेरी पत्नी की भी छवि खराब की. पिछले 6 महीने लगातार बैंक का लोन चुका रहा हूं. कर्ज खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है. मैंने कभी किसी का पैसा नहीं हड़पा. जिससे भी पैसे लिए, ब्याज के साथ वापस लौटाए. मगर फिर भी मुझे हर कहीं से बस धोखा ही मिला. अब मैं टूट चुका हूं. हिम्मत ही नहीं बची है मुझमें. बहुत कोशिश की, मगर अब सब बर्दाश्त से बाहर है.

यह भी पढ़ें : मिजोरम-असम को जोड़ने वाले रेलवे स्टेशन बइरबी पहुंचा ईटीवी भारत, तीन राज्य और दो देशों के लोगों को मिलेगी ट्रेन की सुविधा