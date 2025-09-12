ETV Bharat / state

प्रधान के नाम पर फर्जी दस्तावेज से बनाया KCC; एक लाख रुपये से ज्यादा निकाले, हमीरपुर में बैंक मैनेजर समेत तीन पर FIR

हमीरपुर : जिले के सरीला तहसील क्षेत्र में फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर लाखों रुपये की निकासी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिलाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार की शाम थाना जरिया में बैंक मैनेजर समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

बंधौली गांव के ग्राम प्रधान अरुण कुमार ने बताया कि वह खुद किसान हैं. कुछ माह पहले उन्हें खेती के लिए पूंजी की आवश्यकता हुई तो वह खेड़ा शिलाजीत स्थित बैंक में केसीसी बनवाने पहुंचे. उनका आरोप है कि पहले बैंक मैनेजर ने उन्हें कार्ड बनवाने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में मना कर दिया. इसके बाद वह दूसरी बैंक में आवेदन करने गए तो पता चला कि उनके नाम से पहले ही केसीसी बना हुआ है.

आरोप है कि उन्होंने संबंधित बैंक से जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया. उल्टे टालमटोल कर मामला दबाने का प्रयास किया गया. बाद में उन्होंने इसकी शिकायत एसडीएम सरीला से की. जांच में खुलासा हुआ कि प्रधान अरुण कुमार के नाम पर जाली आधार और पैन कार्ड तैयार किए गए थे. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर खतौनी-खसरे की प्रति लगाकर पांच लाख रुपये की लिमिट का केसीसी स्वीकृत किया गया. इसमें से एक बार में करीब एक लाख रुपये से अधिक की निकासी भी की गई. ग्राम प्रधान का आरोप है कि यह पूरा खेल बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से रचा गया है.

