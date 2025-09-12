ETV Bharat / state

प्रधान के नाम पर फर्जी दस्तावेज से बनाया KCC; एक लाख रुपये से ज्यादा निकाले, हमीरपुर में बैंक मैनेजर समेत तीन पर FIR

ग्राम प्रधान का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से रचा गया खेल.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 8:17 PM IST

2 Min Read
हमीरपुर : जिले के सरीला तहसील क्षेत्र में फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर लाखों रुपये की निकासी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिलाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार की शाम थाना जरिया में बैंक मैनेजर समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

बंधौली गांव के ग्राम प्रधान अरुण कुमार ने बताया कि वह खुद किसान हैं. कुछ माह पहले उन्हें खेती के लिए पूंजी की आवश्यकता हुई तो वह खेड़ा शिलाजीत स्थित बैंक में केसीसी बनवाने पहुंचे. उनका आरोप है कि पहले बैंक मैनेजर ने उन्हें कार्ड बनवाने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में मना कर दिया. इसके बाद वह दूसरी बैंक में आवेदन करने गए तो पता चला कि उनके नाम से पहले ही केसीसी बना हुआ है.

आरोप है कि उन्होंने संबंधित बैंक से जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया. उल्टे टालमटोल कर मामला दबाने का प्रयास किया गया. बाद में उन्होंने इसकी शिकायत एसडीएम सरीला से की. जांच में खुलासा हुआ कि प्रधान अरुण कुमार के नाम पर जाली आधार और पैन कार्ड तैयार किए गए थे. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर खतौनी-खसरे की प्रति लगाकर पांच लाख रुपये की लिमिट का केसीसी स्वीकृत किया गया. इसमें से एक बार में करीब एक लाख रुपये से अधिक की निकासी भी की गई. ग्राम प्रधान का आरोप है कि यह पूरा खेल बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से रचा गया है.

सरीला एसडीएम बलराम गुप्ता ने बताया कि उन्हें कुछ माह पूर्व शिकायत मिली थी. इसके बाद मामला खुला तो बैंक मैनेजर ने आनन-फानन में रुपये वापस कराकर खाता बंद करा दिया. बाद में बैंक मैनेजर ने अपने बचाव के लिए एलडीएम हमीरपुर को झूठी रिपोर्ट लगाकर पूरे प्रकरण को दबाने का प्रयास किया गया, जबकि जांच में यह साबित हो गया कि खाते से निकासी और जमा दोनों की प्रविष्टियां मौजूद हैं. जांच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक जितेंद्र कुमार, सर्वेयर आशीष कुमार और एक अज्ञात व्यक्ति की संलिप्तता पाई. तीनों के खिलाफ थाना जरिया में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

सीओ सरीला राजकुमार पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

