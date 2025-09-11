ETV Bharat / state

बिहार में नोट जलाने वाले इंजीनियर पर आय से अधिक संपत्ति का केस, EOU ने तीन ठिकानों पर किया रेड

पटना: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए सरकारी अधिकारी के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. आय से अधिक संपत्ति अर्जन के गंभीर आरोपों के तहत बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर तैनात अधिकारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई. इस दौरान करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ, जिसने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया.

सरकारी इंजीनियर पर EOU की नजर: आर्थिक अपराध इकाई ने ग्रामीण कार्य विभाग, मधुबनी में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात इंजीनियर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. सीतामढ़ी में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे इंजीनियर पर अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. आर्थिक अपराध इकाई ने प्रारंभिक जांच में पाया कि इंजीनियर ने अपनी वैध आय से 69.35% अधिक, यानी 3 करोड़ 38 लाख 46 हजार 892 रुपये की संपत्ति अवैध रूप से जमा की है.

पटना में शुरू हुई थी जांच: कुछ दिन पहले EOU ने पटना में इंजीनियर के आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें 49 लाख रुपये नकद, जली हुई नोटों की गड्डियां, सोने के बिस्कुट और महंगी घड़ियां बरामद हुई थीं. इस छापे के बाद जांच में अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ. इसके आधार पर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या-24/2025, दिनांक 10.09.2025 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी: पटना की अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त कर EOU ने गुरुवार को इंजीनियर के तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की. इनमें समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के खरहिया स्थित पैतृक घर, आदर्श नगर सेक्टर-4 का आवासीय मकान और पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर, भूतनाथ रोड स्थित प्रोग्रेसिव कॉलोनी का मकान शामिल है. तलाशी अभियान में कई दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े सबूत खंगाले जा रहे हैं.