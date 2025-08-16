नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पांच सदस्यों के कथित अपहरण प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है. भाजपा प्रत्याशी दीपा दर्मवाल की तहरीर पर पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश, खटीमा विधायक व उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और पूर्व विधायक संजीव आर्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
दीपा दर्मवाल ने आरोप लगाया कि 14 अगस्त को वह जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थीं और उनके साथ चार सदस्य मतदान केंद्र पहुंचे थे. इस दौरान कथित रूप से कांग्रेस नेताओं ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उन्हें रोकने, मारपीट करने और उनके सदस्यों को गायब करने का प्रयास किया.
इस वीडियो में साफ़ दिखता है कि गुंडई धामी सरकार के लोग, पुलिस की छांव में, धार-धार तलवारें लहराते हुए— Karan Mahara (@KaranMahara_INC) August 14, 2025
कांग्रेस के सदस्यों के अपहरण के लिए मुस्तैद खड़े हैं।
पुलिस उन्हें रोकने के बजाय ढाल बनकर उनके पीछे खड़ी है।
यह नज़ारा लोकतंत्र नहीं, तानाशाही और गुंडाराज की खुली तस्वीर है। pic.twitter.com/7BxhklkzXp
भाजपा प्रत्याशी दीपा की शिकायती पत्र के आधार पर तल्लीताल थाने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के खिलाफ बीएनएस की धारा 62, 115(2), 140(3) और 191(2) में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बता दें कि इससे पहले गायब हुए पांच सदस्यों के परिजनों की अलग-अलग तहरीर पर पुलिस ने कुछ बीजेपी नेताओं समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है.
उत्तराखंड की राजनीति में आज का दिन एक और काला धब्बा बनकर दर्ज हो गया।— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) August 14, 2025
जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आने से पहले ही गुंडई धामी सरकार इतनी बौखला गई कि उसने पुलिस की नाक के नीचे अपने गुंडे भेजकर कांग्रेस के चुने हुए सदस्यों का सरेआम अपहरण करवा दिया।
यह सिर्फ कांग्रेस पर हमला नहीं है,… pic.twitter.com/C6PnU7lQpw
बता दें कि 14 अगस्त को हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव हुए थे. बाकी सभी जगहों पर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए, लेकिन नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में जमकर बवाल हुआ. कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने एक-दूसरे पर अपने-अपने समर्थित वोटर यानी जिला पंचायत सदस्यों का कथित रूप से अपहरण करने का आरोप लगाया.
निर्वाचन आयोग ने घोषित नहीं किए थे चुनाव परिणाम: कांग्रेस इस पूरे विवाद को लेकर 14 अगस्त को ही उत्तराखंड हाईकोर्ट चल गई थी. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उसी दिन मामले को सुना और पुलिस व प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए थे. वहीं पूरे हंगामे के बीच निर्वाचन आयोग ने 14 अगस्त को देर रात तक मतदान के बाद मतगणना कराई थी. हालांकि चुनाव परिणाम घोषित नहीं किया था.
18 अगस्त को हाईकोर्ट में होगा फैसला: नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया था कि चुनाव परिणाम सील बंद लिफाफे में है, जिसे डबल लॉकर में रखा गया है. इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग और प्रत्याशियों को भी दे दी गई थी. 18 अगस्त को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. उसी दिन चुनाव परिणाम वाला सीलबंद लिफाफा उत्तराखंड हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा. उत्तराखंड हाईकोर्ट जो आदेश देगा, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
जिला पंचायत सदस्यों का वीडियो आया सामने: बता दें कि इस पूरी घटना में शनिवार 16 अगस्त को नया मोड उस समय आया था, जब गायब हुए पांचों पंचायत सदस्य का वीडियो सामने आया. वीडियो ने पांचों पंचायत सदस्य ने अपहरण की बात से इंकार किया है. उन्होंने कहा कि वे सभी अपनी मर्जी से घूमने के लिए निकले हैं. किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है. वो जहां भी हैं, सुरक्षित हैं. जल्द ही सभी लोग सामने आ जाएंगे.
